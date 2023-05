Lucir vaqueros cuando suben las temperaturas puede convertirse en toda una odisea. Y es que dada su naturaleza, muchos de los estilismos resultantes acaban siendo menos estivales de lo que nos gustaría. Pero tranquila, porque si todavía no has encontrado una alternativa a los jeans clásicos para no pasar calor las próximas semanas, Helen Lindes va a ser tu mejor fuente de inspiración. Y es que la modelo tiene la solución perfecta para derrochar estilo en el asfalto sin tener que renunciar a la prenda más todoterreno de la historia.

Helen Lindes tiene los vaqueros de Zara que resisten al paso del tiempo y favorecen a cualquier edad

Hubo una época en la que los vaqueros pitillos reinaban y todas obedecíamos. Sin embargo, con el paso del tiempo (y casi darnos cuenta), la comodidad se ha impuesto y ahora buscamos jeans más cómodos y relajados. Es por ello que todas las firmas, incluido el gigante Inditex, han empezado a apostar en sus colecciones por patrones y cortes mucho más amplios y desahogados. Pero ojo, porque hay un modelo que ha conseguido mantenerse en alza durante años y obsesionar a las fanáticas de los vaqueros. Hablamos del conocido como 'marine straight'.

Quizás con ese nombre no te termine de sonar, pero te aseguramos que cada vez que has entrado en Zara has visto estos pantalones. ¿Cómo son exactamente? Ajustados a la cintura, con la pernera acampanada y extra ancha, con un tiro muy alto, y hasta los tobillos, es decir, culotte. Y te preguntarás... ¿por qué se han hecho tan famosos? La respuesta es sencilla: consiguen afinar la figura, restar hasta una talla y alagar las piernas sin perder una pizca de estilo. Además, son los aliados infalibles cuando las temperaturas suben, dado que su tejido no agobia en absoluto.

Desde que se lanzaron a la venta, estos vaqueros han tenido tanto éxito que Amancio Ortega ha decidido sacarlos en muchos más colores: arena, verde menta, rosa fucsia, naranja... Pero Helen Lindes ha estrenado los que ya son los pantalones más básicos de Zara: en color blanco. Una apuesta redonda y muy fácilmente combinable. Para completar su look, la mujer de Rudy Fernández ha lucido un top crop ajustado a juego, una camisa de rayas oversize y zapatillas.

Además de que funcionan a cualquier edad, lo mejor de estos vaqueros es... ¡su precio! Y es que solo cuestan 29,95 euros. Una inversión segura que podrás exprimir las 24 horas y que, como ya está demostrado, nunca pasará de moda. ¡Fíchalos!