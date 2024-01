Helen Lindes sorprende con un precioso vestido de aires vintage y un ostentoso bolso de casi 3.000 euros

En la escena de la moda actual, el pasado y el presente convergen en una danza elegante de prendas traídas de tiempos pretéritos. Lo vintage está cada día más de moda y siempre ha estado relacionado con la elegancia. Helen Lindes está muy al tanto de esta tendencia por la nostalgia y con su último look ha emergido como un ícono de estilo. La tendencia creciente de adoptar prendas de épocas pasadas ha encendido la llama y ya no solo podemos encontrar estampados y cortes de este estilo en moda de alta costura, sino que se ha infiltrado en las colecciones de marcas de moda accesible. Analizamos el último look de la modelo y te mostramos cómo ha combinado su último vestido, con un bolso exclusivo cuyo precio no te dejará indiferente.

Helen Lindes ha vuelto acertar con su elección de moda al lucir un exquisito vestido midi de aires vintage de una marca que se sitúa en el corazón de esta tendencia. Este encantador vestido, bajo el nombre de 'Vestido largo estampado Eros' de la firma Antik Batik, confeccionado en crepé de viscosa, tiene un precioso estampado exclusivo creado en el taller parisino de esta marca tan famosa. La meticulosa atención a los detalles, desde el cuello de pico, hasta los fruncidos estratégicos en hombros, pecho, puños y espalda, se suman a la excepcionalidad de esta prenda. Un "cinturón" integrado en forma de banda destacaba el talle de la modelo y equilibraba el diseño de la prenda.

El vestido de Helen Lindes, una joya de Antik Batik

La influencer ha complementado este vestido con un elegante abrigo tres cuartos negro posado sobre sus hombros. El diseño del abrigo contaba con amplias solapas, como dictan las últimas tendencias de moda, botonadura dorada y hombreras marcadas. Aunque la última pasarela de Gucci en Milán vaticina que de tres cuartos nada, que lo que se lleva es arrastrar el bajo del abrigo. Los abrigos larguísimos imperarán en 2024.

Las botas de caña alta negras con tacón ancho, elegidas cuidadosamente por la modelo, destacan como una opción versátil que incluir en cualquier look. Este contraste de lo clásico y lo moderno revela la naturaleza ecléctica del estilo de Helen Lindes y su capacidad para navegar entre diferentes épocas con gracia. Las botas fueron un acierto absoluto que encajaban muy bien con el abrigo, ahora, el bolso no nos llegó a convencer del todo.

El bolso más ostentoso de Helen Lindes, la fiebre de la logomanía

Sin embargo, el accesorio que más ha acaparado la atención ha sido el bolso exclusivo que Helen Lindes ha llevado con este conjunto vintage. Se trata del modelo 'Blondie' de Gucci, con su distintivo logotipo 'GG' en la solapa y una asa de cadena dorada. Este bolso, con un precio de 2.650 euros, se aleja de la tendencia de llevar "lujo silencioso". Aunque la logomanía vuelve a estar de moda en looks informales y moda joven de estilo street style, los maxilogotipos y los sellos tan explícitos, a veces, restan más que suman.

En un momento en que los logotipos pierden terreno en el mundo de la moda elegante, el lujo silencioso se erige como la corriente dominante. No obstante, el diseño del bolso encaja a la perfección con el look, no se le puede poner una pega.

El vestido vintage está rebajado

Esta pieza actualmente está disponible a un precio rebajado de 173 euros en la página oficial de Antik Batik, anteriormente 345 euros. Es una oportunidad única de poseer un tesoro de esta firma que ya han lucido decenas de celebrities españolas. Paula Echevarría, Eugenia Martínez de Irujo, Virginia Troconis o Nuria Roca son solo algunos de los personajes que confían plenamente en los diseños de la firma parisina. ¿Te atreves a copiarle el look?