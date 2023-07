En un fin de semana repleto de bodas y con los termómetros subiendo por momentos, no es nada fácil elegir un estilismo de invitada. Encontrar un diseño que se adapte a nuestras necesidades, a las temperaturas y a la ocasión no es nada fácil, pero hay algunas que tienen un don para salir airosas en cualquier circunstancia. Buen ejemplo de ello es Helen Lindes que ha asistido esta tarde a la esperada boda del futbolista Marco Asensio con Sandra Garal. Curiosamente, la pareja ha elegido el mismo enclave que escogieron Paddy Noarbe y Marcos Llorente el fin de semana pasado para celebrar su enlace. Para asistir a esta boda de tarde, la que fuera Miss España se decantó por un vestido asimétrico impresionante que no pasó desapercibido ante las cámaras y el resto de invitadas.

Helen llegó cogida del brazo de su marido Rudy Fernández con un vestido asimétrico con un corte súper explosivo y moderno. La influencer incluyó una de las tendencias de la temporada en estilismos de invitada: las aberturas cut out. El diseño que la modelo escogió destacaba por su bandeau drapeado que cubría el pecho con un escote en forma de corazón, bajo él una enorme abertura mostraba su vientre y esta daba paso a una falda de gasa vaporosa que le llegaba a los tobillos. No obstante, en la parte superior del diseño lo que más llamó la atención fue una manga abullonada ajustada a su cuello que creaba un efecto asimétrico, dejando un brazo completamente al aire y otro cubierto.

Helen Lindes ha combinado su vestido rojo vibrante con unas cuñas de esparto

Los accesorios que acompañaron a este vestido tan llamativo también estuvieron escogidos con tino. El rojo tan saturado del vestido no necesitaba de ningún adorno para brillar, por lo que Helen incluyó lo justo y necesario. Por un lado, un bolso tipo shoulder de cadena en color dorado. A juego con él, se puso unos pendientes de tipo cascada de mini cadenas doradas. Este tipo de pendientes se están convirtiendo en los más demandados por invitadas a fiestas nocturnas y a bodas de tarde, aunque, normalmente, se suelen llevar con el pelo recogido.

Por último, Helen Lindes regaló unos centímetros a sus piernas calzándose unas cuñas de esparto, uno de los imprescindibles del verano si queremos llevar tacones altos, no destrozarnos los pies e ir elegantes. Una vez más Helen ha vuelto a dar en el clavo con su estilismo de invitada.