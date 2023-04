No te compliques con estos consejos infalibles para esos días en los que no sabes qué ponerte.

¡Vamos a hablar sobre combinar! Elegir qué ponerte puede ser un verdadero quebradero de cabeza especialmente cuando te enfrentas un armario lleno de ropa y pasan los minutos y no sabes qué ponerte. ¡Pero no te preocupes! En revista Semana tenemos tres consejos muy sencillos que te ayudarán a crear conjuntos fabulosos y con estilo en un santiamén.

Busca un look monocromático. Una de las maneras más fáciles de crear un conjunto armonioso y con estilo es optar por un look monocromático. ¿y qué significa esto? Simplemente, apostar todo al mismo color o tono en todo tu conjunto. Por ejemplo, puedes elegir un traje completo en un tono neutro como negro, gris o azul marino, o un conjunto en un color llamativo como morado (uno de los colores del año) o verde esmeralda.

El look monocromático tiene varios beneficios. En primer lugar, es elegante y sofisticado, lo que te permite lucir con estilo sin mucho esfuerzo. Además, crea una apariencia más esbelta y estilizada, lo que puede ser especialmente favorecedor para las mujeres mayores de 50 años. Puedes optar por prendas en diferentes tonos de un mismo color para crear profundidad y dimensión en tu conjunto.

El look monocromático es siempre una buena opción para cuando no sabes qué ponerte

Aplica la regla del sándwich. Si todavía no conoces lo que es la regla del sándwich es una técnica simple pero efectiva para crear conjuntos equilibrados y con estilo. Básicamente, consiste en colocar una prenda llamativa o interesante entre dos prendas más simples o neutras (los panes). Por ejemplo, puedes comenzar con una blazer blanca básica, agregar una camisa en otro tono o una bufanda de colores llamativos en el medio, y luego rematar con unos pantalones o una falda en el mismo tono que la chaqueta.

Esta regla te permite agregar un toque de estilo y personalidad a tu conjunto sin que se vea abrumador o demasiado recargado. Además, te permite destacar una prenda o accesorio especial que te encante, como un collar llamativo o una blusa de moda. Es una forma sencilla pero efectiva de crear conjuntos interesantes y equilibrados.

El ultimo consejo es una variación del anterior. Se trata en construir una base en un color neutro y agrega un toque de color. Consigue esto con una prenda o accesorio llamativo. Por ejemplo, puedes comenzar con una blusa blanca o una camiseta negra como base, y luego agregar una bufanda, un bolso o unos zapatos en un color vibrante como rojo, azul, verde o rosa.

Construye tu look en base a una prenda que te quieras poner

Esta estrategia te permite mantener un estilo clásico y elegante con la base neutra, mientras que el toque de color le da vida y personalidad a tu outfit. Además, puedes cambiar el color del toque de color según tu la tendencia actual, la ocasión o la temporada, lo que te permite tener versatilidad en tus conjuntos sin tener que invertir en comprar muchas prendas nuevas.

Recuerda que la moda es una forma de expresión personal, y no hay reglas estrictas que debas seguir. Lo más importante es que te sientas cómoda y confiada con lo que llevas puesto. Si te encanta una prenda o un accesorio en particular apuesta por ella y conforma tu look en base a ella. Prueba a combinarlo con colores neutros para que destaque o sigue la gama cromática para ir siempre perfectamente conjuntada.

Con estos consejos se acabó el quedarse mirando hacia el armario. ¡De nada!