Los grandes batacazos de estilo de 2023

Looks demasiado atrevidos, tendencias imposibles, transparencias arriesgadas y un punto osado que rebasa cualquier frontera. Cerramos 2023 haciendo un repaso a los peores y grandes batacazos de estilo del año que nunca quisimos ver sobre una alfombra roja. Del más cañero de Tamara Gorro al indescriptible de María Forqué. Seguro que muchos de ellos te dejarán con la boca abierta. ¡Adelante!

Comenzamos este ranking con un estilismo tan llamativo como original que la cantante Vicco que lució durante el concierto de Cadena 100 'Por Ellas'. Una maxi blazer con detalles corsé, pespuntes, volantes e, incluso, cuello alto. Para completar el conjunto llevó unas botas peep toe. En ese mismo photocall, Lorena Gómez patinó también con su elección. La exconcursante de 'Operación Triunfo' posó con un original outfit que reversionaba el clásico traje masculino de etiqueta. Una interpretación actualizada con capa, top en forma de lazo y fajín en tono fucsia.

Tamara Gorro y Chanel Terrero, protagonistas de los peores looks de este 2023

Tamara Gorro destaca por ser una mujer apasionada de la moda que siempre está atenta a las tendencias. La 'influencer' se atreve con todo y así lo hizo durante un photocall en el que posó con un original corsé asimétrico, leggings plateados y taconazo. Un look solo apto para unas pocas osadas. Igual que el original vestido que llevó la cantante Marta Sango en Los40 Music Awards. La exconcursante de 'Operación Triunfo 2018' optó por un look que no dejó a nadie indiferente al más puro estilo galáctico. Un conjunto que eclipsó todas las miradas compuesto por un vestido en tono plata con maxi mangas que recordaba al prototipo de traje que llevan los astronautas durante las misiones espaciales.

Las transparencias y los detalles cut out han sido tendencia absoluta este 2023 y han pasado de las pasarelas a la alfombra roja. Eso sí, hay quien los ha sabido llevar mejor que otras. Chanel Terrero no acertó con un vestido negro de tirantes que dejaba poco a la imaginación durante una gala celebrada en Madrid. Por su parte, el look de la cantante Miriam Rodríguez, ganadora de 'Tu cara me suena', en Los40 Music Awards podemos añadirlo a otro error en clave de estilo. Un complicado outfit de camuflaje compuesto por un top bandeau y una falda con detalles cut out. ¿Qué decir de look inspiración 'Lolita' de Ana Mena en los Premios Cadena Dial? Otro llamativo estilismo compuesto por falda rosa en tono pastel y top palabra de honor con lazo. Llevaba, además, guantes y unas llamativas botas de plataforma con hebillas.

¡Desliza! A continuación encontrarás el ranking creado por SEMANA de los peores looks de 2023.