La que fuera presentadora de ‘Cámbiame’ se ha sometido a su gran cambio de look y nos ha enamorado a todos. ¿Qué te parece?

Ya llevamos más de veinte días de 2021 y lo cierto es que, aunque pensábamos que ya estábamos curados de espanto; este nuevo año no ha parado de sorprendernos. Cada día surgen nuevas noticias que no dejan de sorprendernos y ver los informativos en televisión nos invita a pasar por todos y cada uno de los estados de ánimo posibles. Sin embargo, siempre hay pequeños detalles que, en mayor o en menos medida, nos logran sacar una sonrisa; o, al menos, consiguen evadirnos de esta realidad tan sumamente surrealista que nos está tocando vivir a todas. Sin lugar a dudas, uno de esos pequeños momentos de alegría llega cuando una influencer o famosa de nuestro agrado se somete a un gran cambio de look; cuando deja a un lado su antigua imagen y da la bienvenida a nuevo y sorprendente corte de pelo que nos enamora nada más verlo. Y ese ha sido el caso de Marta Torné.

La que actriz, hace unos años, cuando trabajaba conduciendo Cámbiame, el programa de Telecinco que transformaba los looks de famosos y anónimos a partes iguales, presentaba cada cambio con la misma emoción como si fuese suyo; y ahora, por fin, ha llegado su turno. La presentadora ha querido someterse a su «gran cambio» (tal y como ella decía en cada episodio) y nos ha dejado a todas con la boca abierta. ¡Está guapísima!

Así es el «gran cambio» de Marta Torné

Aunque a finales de octubre, Marta Torné se ponía en las manos de Ana Lerida, la directora de Peluquería Anara, para teñir su pelo siguiendo la técnica del French balayage; ahora, para dar la bienvenida al nuevo año, ha querido dar un giro a su aspecto físico y apostar por un look de lo más rejuvenecedor. «Esta vez hemos decidido cortar por lo sano y buscar un color natural»; explicaba la actriz a través de su cuenta de Instagram. ¡Y lo ha logrado por todo lo alto! La joven ha apostado por oscurecer un poco su melena, tiñéndola de un tono espresso brown (marrón café para los amigos) y meter un buen tijeretazo a su pelo para conseguir un original corte bob. Un look que lucirá este invierno y que no puede ser más favorecedor.

¿Qué os parece el nuevo cambio de look de Marta Torné? A nosotras, sin duda, nos parece de lo más acertado. Un must para este año por el que estamos seguras que muchas apostarán.