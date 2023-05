Victoria Federica se ha dejado ver con uno de sus looks de estilo 2YK para asistir a la carrera de Moto Gp en Jerez 2023.

La moda joven ha recibido la visita de las prendas que se llevaron a principio de los años 2.000. Los diseñadores de moda no han dudado ni un momento en incorporar diseños de street style a sus colecciones y, cada día, más. Las influencers e instagramers se atreven con todo y no sólo visten de gala para alfombras rojas y eventos importantes, también tienen tiempo de mostrar sus estilismos más cómodos y desenfadados. Victoria Federica de Marichalar Borbón se ha dejado ver durante la carrera de Moto Gp 2023 en Jerez con su estilismo más 'dosmilero'. Analizamos su look y te contamos todas las tendencias que hemos visto en su último outfit.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en un referente de moda y lifestyle para muchas jóvenes. Es por ello que todo lo que muestra acaba siendo objeto de deseo para muchas chicas, aunque la joven sigue dando sus primeros pasos como modelo y continúa puliendo su estilo. Victoria se lo pone todo. Tan pronto se enfunda en un traje goyesco, como se planta unos vaqueros rotos y un crop top para enseñar el ombligo. En esta ocasión, para asistir de público al campeonato de motociclismo se ha puesto su estilismo más comfy. Por un lado, la joven se ha puesto un bandeau negro para tapar su pecho y lo ha combinado con una chaqueta de cremallera de RedBull en color azul marino, con mangas abullonadas y logotipos.

Las zapatillas más caras de Victoria Federica para completar su outfit

Además, la aristócrata apostó por los pantalones de estilo parachute blancos que más están triunfando en los últimos meses. El diseño de sus pantalones contaba con costuras en hilo beige sobre una tela en blanco roto muy ligera; eran ajustables en la cintura con cordones y, lo más importante, forrados de bolsillos XXL. Para completar su look desempolvó sus zapatillas de Off-White, una carísima firma a la que Victoria sigue muy de cerca. Este modelo de deportivas blanco con logotipo de glitter rosa tiene un precio de más de 600 euros y ya lo ha mostrado en más ocasiones. Los calcetines de cuadros bicolor azules y rosas iban a juego con el logo de la firma de Virgil Abloh.

Para ponerle la guinda a su estilismo, se puso un gorro de pescador, también firmado por RedBull en color gris suave. En este tipo de looks desenfadados, Victoria siempre deja a un lado el maquillaje y se muestra natural, con la cara lavada y sin estridencias.