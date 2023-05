Gloria Camila nos ha enseñado unas zapatillas de esas que llaman la atención, siempre son tendencia y nunca fallan para arrasar en estilo. La joven ha reaparecido con uno de esos calzados que nos inspiran. Y lo ha hecho con unas 'Converse', con un diseño de arcoíris, que son perfectas para ganar centímetros de altura y además le da ese toque 'trendy' a cualquier look. Nos hemos enamorado de ellas por completo. Porque sí, porque estas zapatillas estilizan mucho. No olvidemos que Sara Carbonero sacó unas 'Converse' en color naranja flúor, hace pocas semanas y, también, fue inspiración total.

Altas o bajas, lisas o estampadas... las 'Converse All Star' son esas zapatillas que siempre se llevan. Versátiles y cómodas. a partes iguales, es el calzado que se puede combinar con todo tipo de looks, desde los más formales hasta los más desenfadados, y es esa cualidad la que las hace eternas. Esto es precisamente lo que nos hace fichar todos los modelos nuevos que sacan las celebrities, porque el diseño que lleva Gloria Camila no lo habíamos visto antes. Se trata de un modelo sencillo, en color negro y con la plataforma inspirada en los colores del arcoíris, y es todo lo que necesitamos para poner el toque original a un look.

¿Cómo podemos llevar las 'Converse' de Gloria Camila para arrasar en estilo?

¿Por qué nos gustan tanto? En primer lugar porque son unas sneakers todoterreno. A Gloria no le vemos el look al completo, pero podemos intuir que lo lleva con unos jeans que le llegan la altura del tobillo y no cubren la parte del botín, por lo que le ayuda a estilizar la pierna. Sin embargo, las 'Converse' también quedan genial con una falda midi, con vestidos lenceros, o incluso con trajes de chaqueta (eso sí, de pantalón tobillero). Y es que estas 'sneakers' dan mucho rollo y un aire juvenil total. Las suyas, además, ser de color oscuro, además, quedan genial también con estilismo de otoño o invierno.

Las que más saben de estilo adoran estas zapatillas altas y suelen llevarlas con pantalones vaqueros de campana de cintura alta. Esta combinación, super fácil de llevar, nos encanta porque nos ayuda a conseguir ese efecto que hace que las piernas parezcan mucho más largas. ¿Un truco de experta? Combinar tus Converse negras con jeans del mismo color para conseguir ese efecto estilizador que siempre buscamos.

El modelo exacto que lleva la 'influencer' NO está a la venta, pero hemos fichado un diseño con un estampado degradado súper veraniego que te encantará. Son las 'Chuck Taylor All Star Move'.

Diseñadas para conquistar nuevos caminos, estas zapatillas con plataforma ultracómodas son el mejor reflejo del estilo juvenil que tanto nos gusta. Son un básico para verano que realzan mucho cualquier estilismo. Es el modelo 'Rainbow Cloud' y tienen un precio de 60 euros.