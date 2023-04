En El Real de Sevilla, entre caballos y carruajes, Gloria Camila se ha dejado ver vestida de flamenca con una opción súper colorida. En un diseño que combina el rosa y el naranja, en su gama más vibrante, la hija de José Ortega Caño ha dado con el atuendo perfecto, en tono luminiscente, que ha pasado a formar parte del ranking de estilismos triunfales de la Feria de Abril del 2023.

Y es que no solo de rojo, negro, blanco y estampado de lunares vive la feria andaluza. No obstante, aunque bien es cierto que los patrones clásico siempre son un acierto, los colores chillones están cada vez más presentes en la colecciones de moda flamenca. Por eso, no nos extraña que Gloria sea una de las jóvenes influencers con más estilo del panorama patrio, pues ha sabido desfilar por la romería con un look sobresaliente.

En esta ocasión, porque no es la primera vez que arrasa en este 'sarao', la joven nos ha encantado con su modelito alegre y colorido donde destacan los tonos flúor. En concreto el rosa encendido y el naranja fluorescente, dos colores que son tendencia y que favorecen mucho a las chicas de piel morena como ella.

Gloria Camila, la más guapa de El Real de Sevilla con un vestido de flamenca de gran colorido

Este domingo 23 de abril ha comenzado oficialmente la Feria de Sevilla y, como cada año, famosos de toda España han sido invitados a la esperada cita. Un 'sarao' al que Gloria Camila nunca falta. Su presencia siempre se encuentra entre los rostros populares y es habitual verla divertirse, entre sevillanas y rebujitos, en las casetas privadas.

Pero, ¿qué es lo que más gusta de este evento primaveral? Los vestidos. A lo largo de esta semana hemos fichado los trajes de flamenca más bonitos de la feria: de Sofía Palazuelo a Rocío Crusset, pasando por la hija de Rocío Jurado. Como os decíamos, esta última nos ha dejado una propuesta muy agradecida en dos de los colores que están de actualidad. Con su traje de flamenca ha conseguido destacar mucho su belleza, su piel morena y sus rasgos.

Es un vestido de la última colección de Aurora Gaviño, una veterana firma de moda flamenca que presentó su colección 'Alelys' en la Semana Internacional de la Moda Flamenca. El diseño en concreto apuesta por el naranja vibrante, en una original combinación con un tono rosa fucsia. ¿Qué lleva? Flores troqueladas fusionadas con otros detalles, como son los maxi volantes en las mangas y en el bajo de la falda, y, como es tradición, añadió al look un llamativo mantón de Manila a juego.

También nos gusta muchísimo la forma en la que el traje se ciñe al cuerpo, dando como resultado un diseño muy femenino y que juega a realzar las curvas de la joven.

Nos encanta el peinado y la flor de flamenca

Terminada la radiografía de su vestido de flamenca, hacemos un repaso a su propuesta de peinado y la forma de colocar la flor. Gloria se ha decantado por uno de los peinados que más se repiten cada año: moño de altura media con raya en medio y bastante pulido. Es el look que más representa a la flamenca tradicional de toda la vida y le favorece muchísimo.

Además, ha añadido la clásica flor sobre la coronilla a juego con las tonalidades del vestido. Como complemento lleva unos pendientes largos y en tamaño XXL. ¡Está guapísima!