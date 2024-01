Los looks más impresionantes de la alfombra roja de los Globos de Oro 2024

La alfombra roja del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles ha vuelto a desplegarse como cada año para celebrar los Globos de Oro 2024. La antesala de los Premios Oscar ha reaparecido, después de varias ediciones marcadas por la crítica y el escándalo. Estos galardones antes organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) han celebrado esta madrugada su 81º edición. No obstante, han lavado su imagen y han cambiado de propietarios, ahora corren a cuenta de Dick Clark Productions. Este primer gran evento ha dado ya el pistoletazo de salida a la agenda de premios cinematográficos y, naturalmente, el despliegue de glamour de esta nueva era de los premios ha estado más que a la altura.

La ceremonia fue conducida por el ácido humorista Joy Koy, pero, como siempre, el presentador compartió escenario con otros artistas a la hora de entregar los galardones: Amanda Seyfried, Andra Day, Angela Bassett, Ben Affleck, Dua Lipa, Florence Pugh, Jared Leto, Jodie Foster, Kevin Costner, Matt Damon, Michelle Yeoh, Naomi Watts, Oprah Winfrey, Orlando Bloom o Will Ferrell.

Golden Globes 2024: un ausente código de vestimenta

Los largometrajes favoritos de la noche fueron Barbie y Oppenheimer, aunque Pobres criaturas y Anatomía de una caída, no se quedaron faltos aplausos. Las series más nominadas fueron Succession, Colegio Abbott, The Last of Us y Bronca. Gracias a Dios, con un sistema de votación renovado –y diverso–, la gala transcurrió sin incidentes, mucho más dinámica y entretenida.

Desde luego, la moda y los Golden Globes han ido siempre de la mano. Sin embargo, como no pasa en la Gala Met o en los Premios Oscar, cuyas invitaciones conllevan seguir –no siempre a rajatabla–un extricto dress code, los Globos de Oro dan manga ancha a la originalidad. No hay una estética predominante y, si la hay, en la mayoría de los casos es por puro azar o porque las tendencias convergen de manera arbitraria.

Las tendencias más repetidas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2024

Cada año la red carpet queda marcada por una tendencia predominante. En 2022, se impuso la moda del llamado business casual; en los Globos de Oro de 2023, la alfombra roja del pre-show estuvo plagada de vestidos de estilo 'mermaidcore' o corte sirena, de toda la vida. ¿Cuál fue el trend más socorrido de los Golden Globes 2024? Lo cierto es que los diseños de los vestidos de este año fueron de lo más variado. Sin embargo, el color rojo súper saturado por ser el rey del año, los apliques, la pedrería y las paillettes, que nunca pierden fuelle, estuvieron muy presentes.

La asimetría y las aberturas cut out parecen ser dos tendencias que pierden fuelle y pese a que algunas las incluyeron en sus estilismos, por suerte, este año, el aluvión de vestidos irregulares y mordisqueados no nos dejó aturdidas. Si hablamos de escotes, mención especial merece el palabra de honor que estuvo presente en vestidos como el de Gillian Anderson, Jeannie Mai, Rachel Smith o Cassie Di Laura. Heidi Klum y Selena Gómez llevaron los dos vestidos rojos más bonitos de la noche. Pero no fueron las únicas que apostaron por este tono: Julianne Moore, Ayo Edebiri, Alma Poysti... La seda, el satén, el crepé y el voile rojo imperaron y consiguieron hacerse con el protagonismo. La cara B, de Barbie, la acaparó Margot Robbie se enfundó en un precioso vestido rosa de Armani repleto de tul, algo predecible, pero que funcionó a la perfección

