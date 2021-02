Gema López ha dado un giro a su vestuario este 2021 y nos lo acaba de demostrar con el look más divertido y cañero de los últimos tiempos

La colaboradora de Sálvame ha comenzado este 2021 con un cambio radical en su vestuario. Hasta ahora eran los vestidos de estilo boho, tanto en la versión larga como minis, los que reinaban en su armario junto con las botas cowboy, pero de un tiempo a esta parte Gema López ha dado un giro bastante llamativo. En estas primeras semanas del nuevo año la habíamos visto más clásica y ejecutiva, con faldas rectas de cuero y camisas, sin embargo, en su último look se ha balanceado al extremo contrario para sorprendernos con su look más cañero.

Gema es una de las colaboradores del programa de Mediaset con más estilo. No suele fallar con sus elecciones y sabe muy bien lo que le favorece. Ella es el perfecto ejemplo de cómo seguir vistiendo divertida y juvenil con el paso de los años, pero siempre adaptando los estilismos a su edad.

Con su último look la periodista nos ha sorprendido sacando su lado más casual, pero a la vez mostrándose sexy. Gema eligió un vestido con capucha negro rematado con lurex en las mangas con un serigrafía estampada en la parte central de Madonna, la indiscutible reina del pop, de la firma Be Happiness. Un vestido muy divertido que acompañó con unas botas mosqueteras elásticas de tacón de aguja de casi diez centímetro de Lolita Blu. El resultado de una prenda casual con un complemento tan marcado consigue ese estilismo cañero que no deja indiferente.

Las prendas más divertidas

Be Happiness es una marca creada en 2013 que tiene la alegría, los mensajes positivos y, en definitiva, el «buen rollo» como ADN. Su seña de identidad son las camisetas con mensaje en las que aparecen ilustraciones de iconos pop como Madonna, David Bowie, Liz Taylor, Kate Moss, Lady Di o Sophia Loren, entre otras muchas estrellas.

«Nuestro afán es crear desde una actitud divertida, apasionada, y en algunos momentos osada e irreverente, una línea de sudaderas, camisetas y vestidos con mensajes positivos que siguiendo las tendencias, despiertan en quien los lleva alguno de estos sentimientos», han dicho los responsables de Be Happiness

La mayoría de los colaboradores de Sálvame desde Gema a Carlota Corredera o Kiko Hernández son declarados fans de estas prendas tan singulares. Ideales para llevar con sneakers en los looks más deportivos, Gema también ha demostrado que con unas botas tan atrevidas y rompedoras como las mosqueteras encajan para lograr ese look más cañero.