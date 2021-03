La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido recibir los primeros días de la primavera con un look boho chic que no puede gustarnos más.

Hace una semana, Gema López comunicaba a sus casi 330 mil seguidores de Instagram que no podía estar más contenta porque había comenzado a colaborar con una tienda online multimarca que le fascinaba. Bajo la firma de neν la colaboradora más estilosa de Sálvame posaba en su perfil de la red social con un acertadísimo conjunto que no podía gustarle más y que le sentaba de maravilla. «Este es el primer look de mi nueva colaboración con ne&nu y me encanta. ¡Espero poder enseñaros muchos más!»; escribía en la publicación. Pues bien, hoy por fin hemos podido ver un poquito más de esta sinergia tan fashionista entre la periodista y la e-shop. Y es que hemos pillado a Gema luciendo un nuevo modelito de la marca. Concretamente, un look ideal para estos primeros días de sol.

No ha sido la tertuliana de Telecinco la que ha compartido, como suele hacer, su conjunto a través de las redes sociales; si no que hemos sido nosotras las que hemos logrado pillar a la periodista por las calles de Madrid luciendo un precioso estilismo de estética boho chic. Un conjunto formado por tres llamativas prendas que, nada más verlas, hemos sabido que pertenecían a la colección de esta nueva tienda de la que es imagen. Y es otra cosa no, pero las piezas que se encuentran a la venta en ne&nu son muy características y, por ello, fácilmente reconocibles.

En conjunto de ne&nu que ha enamorado a Gema López en los primeros días de primavera

Teléfono en mano, Gema López paseaba por la capital disfrutando de los primeros días de sol con un conjunto que; según hemos podido ver en la web de ne&nu, recibe el nombre de Georgia. En honor a Georgia O’Keeffe, una reconocida artista estadounidense. El look, que nos ha enamorado nada más verlo, costa de tres piezas perfectamente coordinadas que no pueden ser más ideales. La primera de ellas, y quizás la más destacable de todas, es la falda. De estampado floral en tonos azules, amarillos y verdes y de corte asimétrico (es mini en la parte delantera y larga por detrás, como si se tratase de una cola); tiene un precio de 59,90 euros.

La periodista ha combinado la falda con una camiseta de tirantes con detalle lencero en un tono grisáceo de 24,95 euros y con una cazadora vaquera ligeramente cropped de 39,95 euros. A modo de complementos, Gema López se ha decantado por un bolso XXL de piel marrón y unos botines de ante en color piedra. Un look ideal que estamos deseando poder imitar.