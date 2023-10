Vestir bien no tiene por qué suponer un dolor de cabeza ni llevarnos demasiado tiempo por las mañanas. Para conseguir modelitos perfectos, crear un armario de básicos que merezca la pena, y sumar estilo a nuestra apariencia es clave fijarnos en el último look de Gema López. Toma nota de su última propuesta y déjate llevar.

Vestir bien es una tarea que se torna bastante compleja a veces, especialmente cuando tenemos que elegir modelito para ir a la oficina, o si tenemos que elegir look para una cita importante. Una de las claves para no pasar demasiado tiempo frente al armario por las mañanas consiste en apostar por prendas básicas como son los pantalones sastre con pinzas. Una opción práctica y que combina fácilmente con todo, y que Gema López tiene entre sus prendas favoritas. Aunque, eso sí, sus pantalones vienen decorados con la tradicional raya diplomático para dar un giro a cada estilismo y lograr looks que se salgan de la norma.

Dicho esto, conviene decir que para crear estilismos fáciles y que nos ayudan a ir bien vestidas, entre nuestras opciones no deberían faltar una camisa blanca, un jersey de cuello cisne, una americana de color neutro. Por supuesto, los accesorios también son importante y hay que optar por aquellos diseños todoterreno que se puedan conjugar con cualquier look. Pero, como una imagen vale más que mil palabras, he aquí un lookazo de la periodista que aplica todo lo que te hemos contado.

Pantalón de traje tipo sastre con raya diplomática y camisa blanca: el look de Gema López para ser la mejor vestida

Si hay dos prendas que no pueden faltar este otoño en el armario, esas son las que lleva Gema López. Curiosamente las dos encajan a la perfección entre sí. Una camisa blanca es la mejor amiga de los pantalones de corte sastre con raya diplomática. Dos prendas que son tendencia temporadas tras temporadas, y que todo el mundo tiene (casi seguro) en su armario. Para darle el toque working puedes probar a añadir una gabardina. Elige una en tonos lisos y neutros. Aunque si te apetece darle un rollo más modelo al look, puedes fichar la nueva gabardina desgastada de Stradivarius: un trench clásico, pero actualizado y con todos los detalles para ser nuestra chaqueta favorita de este otoño 2023.

De calzado puedes probar con unos zapatos de salón para un estilo más serio, y con unas deportivas blancas minimalistas para ir de cañas con los amigos, o a dar un paseo por la ciudad. Lo cierto es que este conjunto es siempre una opción acertada, elegante y sencilla para cualquier día de la semana. El pantalón de raya diplomática es una prenda muy elegante, así son los de Gema López Los pantalones de raya diplomática son un tipo de pantalón que se caracteriza por tener un patrón de rayas verticales finas y regulares. Este patrón de rayas es típico en la ropa de vestir formal, como trajes y pantalones de arreglar. A menudo se asocian con atuendos formales y profesionales.Los pantalones de raya diplomática suelen ser de color oscuro, como el negro, el azul marino o el gris, y las rayas son de un tono ligeramente más claro que el fondo. Estos pantalones son ideales para situaciones de negocios, eventos formales, o cualquier ocasión en la que se requiera un atuendo elegante y sofisticado. El término "raya diplomática" se refiere a la naturaleza clásica y atemporal de este patrón, que ha sido popular en la moda masculina durante décadas. Por lo general, se usan con una camisa blanca y un cinturón formal, y se complementan con un blazer o saco a juego para crear un traje completo. Esta prenda tiene tantas cosas buenas que no nos extraña que Gema los lleve sin parar. Esta prenda de Ne&Nu, de color azul oscuro, es perfecto. En este caso, un pantalón de estilo clásico con gran caída, pernera ancha, cinturilla elástica con botón oculto, bolsillos laterales y pequeños bolsillos trasero, que sienta estupendamente y que puedes comprar por 44,95 euros desde la talla 32 hasta la 42. Fabricado en mezcla de poliester y viscosa, tiene un porcentaje de elastano que lo hace muy cómodo por la elasticidad de este tejido. En resumen, una pantalón de raya diplomática es una prenda esencial y versátil en la moda que se adapta a una amplia gama de ocasiones y estilos. Su color neutro y su estilo clásico la convierten en una opción atemporal en cualquier guardarropa.