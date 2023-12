¿Cómo vestir para ir al curro con estilo? Tranquila, estamos contigo, a nosotras también nos pasa. Levantarse cada mañana para ir a la oficina es un agobio. Por mucho que te guste tu trabajo, dar con el modelito que nos vamos a poner a veces es un rollo. Por eso, nos hemos inspirado en Gema López para tomar nota de ciertas nociones que nos ayudarán a vestirnos cada mañana, a ir a la última y, lo más importante, a triunfar. Eso sí, lo admitimos, esta recomendación es solo para las 'fashionistas', para aquellas que no tiene miedo a destacar.

Nosotras te hemos buscado cinco looks de la periodista porque ya sabes que es una de nuestras famosas favoritas, que siempre nos ayuda a despejar cualquier duda que nos surja respecto a qué ponernos para cada día. Se trata de cinco modelitos superversátiles porque los puedes lucir para un ‘look’ de oficina o para irte a tomar algo con tus amigas. Son prendas para que te inicies en el arte del 'vestir bien' a partir de los 50. Y todas, todas las piezas son de la firma Ne&Nu, la cual, según sabemos Gema es la única embajadora. Ahora sí, ¡toma nota!

Los leggings de 'efecto cuero' son los nuevos vaqueros, palabra de Gema López

Si eres una amante de la moda y las tendencias, ya te habrás dado cuenta de que llevar un pantalón de 'efecto cuero' es imprescindible para arrasar en estilo (y, por tanto, no debe faltar en tu armario). Un look perfecto para ir al trabajo es este de Gema López: camisa blanca, chaleco de punto, pantalón jogger de piel y botas altas. ¡Sencillo y estiloso! Te recomendamos combinarlos como ella, con otras prendas 'oversize', para que haya un equilibrio y conseguir un resultado majestuoso.

Lo pantalones de la periodista son de tipo 'leggings' y son tan cómodos que no notarás que los llevas puestos. Por eso, te recomendamos los suyos (49,95 euros) en color negro que son ideales. Desde la página web de 'Ne&Nu' dicen que la parte interior es de piel de melocotón lo que hace que sea muy agradable para los días de frío.

Apuesta todo a un color

Y no podía faltar en la selección este total look, solo apto para las más atrevidas. La presentadora combina un pantalón de punto en color rojo con la cinturilla elástica y mucha caída con un jersey de cuello alto y abotonado en la parte trasera. Con este modelito, lo creas o no, Gema logra alargar ópticamente tu figura.

¡Ojo! Aquí también te decimos que el rojo es un color que otorgar mucho poderío para ir a trabajar. Por eso, pensamos que este look es una forma fácil de iniciarse en los looks monocromáticos.

La camiseta como alternativa a la camisa

No tengas miedo a llevar camisetas al trabajo. Pero si lo haces, apuesta por una prenda que tenga mucho rollo, que sea moderna que tenga el logo de tu grupo favorito, el cartel de una película o una frase con significado. Si la llevas con un pantalón vaquero o una falda de cuero como Gema, no serás la más cool de tu departamento, sino que te quitarás años de encima.

La camiseta que ves en al imagen es de manga corta, 100% algodón con una bonita y original estampación. En la página web también está en blanca y cuesta 26,99 euros.

Despídete de los incómodos zapatos de tacón

Si andar en tacones todavía te resulta demasiado complicado, prueba suerte con las botas planas del momento. Combinar diversos estilismos con unas botas decoradas con muchas hebillas puede ser la manera más fácil de completar un look y triunfar de lleno. Este año hay un modelo en bucle que no dejemos de ver en los looks de todas las famosas: nos referimos a las botas 'biker', este modelo rockero de hebillas. Son chulas, ¿verdad?

Las de Gema de caña alta y como verás quedan de lujo combinadas con prendas del mismo material, para crear una imagen visual rebelde y parecer una auténtica motorista. Pero lo cierto es que quedan de lujo junto a vestidos y pantalones vaqueros de todo tipo dándoles un toque rockero con las botas.

Los vestidos holgados son la clave

Y si nada de esto acaba de convencerte, recuerda que siempre puedes ir paso a paso e introducir un vestido estampado para que se lleve todo el protagonismo de tu look: un modelo holgado que sea cómodo y fácil de combinar, pero que resalte por su estampado, puede ser el aliado que buscas para que tu estilismo impacte visualmente. El de Gema es mini de corte recto de manga larga y cuello redondo en un print en tonos fucsia.

¿No quieres pasar frío? Añade unas botas altas con un tacón sensato, le dan un punto más elegante al vestido y te permite llevarlo a la oficina, pero también a fiestas y eventos.