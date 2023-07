Las altas temperaturas nos crean la necesidad de encontrar prendas ligeras, holgadas y que no se ajusten a nuestro cuerpo como un neopreno. Los vestidos evasé, las túnicas y los kaftanes son una buena opción para llevar un look juvenil y de estilo comfy, pero los diseños son infinitos. El de la la protagonista de nuestro artículo tiene el corte que, de manera universal, estiliza y hace que nuestra figura se vea proporcionada. Gema López ha estrenado el vestido camisero de rebajas de su propia colección que, aparte de un estampado alegre y enérgico, tiene el corte que no querrás quitarte en todo el verano. ¡Te damos todos los detalles a continuación!

La colección de vestidos de la ex colaboradora de Sálvame es cada día más variada y extensa. Aunque el factor común de todos estos vestidos es que todos nadan en el mar de lo boho chic. El de hoy tenía el corte camisero, uno de los favoritos de la periodista. ¿Cómo hace este diseño que nos veamos más delgadas?

Gema López ha combinado su vestido camisero rebajado con accesorios de rafia

Los vestidos camiseros son una elección elegante y versátil para la temporada de verano, y tienen la ventaja de favorecer a una amplia variedad de tipos de cuerpos. Su diseño inspirado en las camisas tradicionales los convierte en prendas frescas y cómodas, ideales para enfrentar el calor estival con estilo. Gracias a su corte recto y suave, los vestidos camiseros se adaptan con gracia a diferentes siluetas, proporcionando una apariencia favorecedora y equilibrada.

Su cintura ajustable y su longitud hasta la altura de la pantorrilla ofrece una opción estupenda para mujeres de todas las edades. Estos vestidos se destacan por su simplicidad y sofisticación, permitiendo ser combinados con accesorios para un look más elegante o lucirlos en su versión más casual. Los vestidos camiseros son una prenda atemporal que brinda un toque de frescura y estilo a cualquier guardarropa de verano, convirtiéndolos en una elección versátil y halagadora para mujeres de todas las edades y tipos de cuerpo.

El vestido de Gema, que pertenece a su firma Ne & Nu, concretamente, el modelo 'Pablo Maxi Dress', tiene escote en uve con botonadura frontal, pero ha sustituido las solapas por tiras; mangas francesas sujetas por botón y una enorme falda con volantes. El estampado abstracto combinaba colores vibrantes como el fucsia, el verde, el azul y el blanco y los encajó muy bien con los accesorios.

Alpargatas beige con tira al tobillo y un precioso bolso trenzado de Loewe fueron todos los accesorios que incorporó Gema en su outfit. Este vestido que nos puede servir tanto para el día como para la noche está rebajado a un precio de 50,75 euros en la web. ¡Corre a por él antes de que se agote!