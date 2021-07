La colaboradora de ‘Sálvame’ ha elegido el que, sin lugar a dudas, es el mono más bonito que hemos visto este verano. Un diseño de estampado africano ideal.

Pocas veces hemos visto un look de Gema López que no nos haya gustado. La colaboradora de Sálvame es uno de los personas más fashionistas de la televisión actual y, siempre con prendas de estilo boho chic y con aires hippies, consigue enamorar a cualquiera a través de sus estilismos. Si en el plató apuesta por los mejores modelitos; ahora que se encuentra disfrutando de unos apetecibles días de verano en playa no iba a ser menos. La periodista ha elegido en sus cortas pero merecidísimas vacaciones el que, sin lugar a dudas, es el mono más bonito que hemos visto en los últimos meses. Una pieza ideal para ir a la playa pero también para salir a tomar algo con amigas y darlo todo en un chiringuito.