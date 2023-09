Gema López arrasa con la chaqueta militar que sienta bien a todas

Existe una chaqueta militar que bien podría ser la prenda estrella del entretiempo, sienta de maravilla a todas las mujeres independientemente de la edad o tipo de cuerpo y puedes llevar todo el otoño e incluso en invierno. Esta es una prenda que ha estado siempre entre nosotras. Sin embargo, parecía relegada a las mujeres más clásicas y los looks más formales. Pero desde que se la hemos visto a Gema López, esta prenda arrasa en las calles combinándola de la manera más sencilla y alzándose como la propuesta más acertada para ir bien vestida a la oficina. Es más, su último look, es uno de esos salvavidas que da respuesta a cualquier “qué me pongo”.

Es muy probable que a estas alturas ya hayas ido a las tiendas en busca de prendas de abrigo, pues tenemos que decir que las piezas de inspiración militar son una de las tendencias que se han hecho con un hueco predominante en los armarios más fashionistas. De hecho, ha ocurrido lo mismo con los pantalones cargo, las botas con hebillas o las chaquetas, y Gema se ha sumado a la moda para llevarla 24/7. Lo ha hecho esta misma semana para acudir a su nuevo trabajo en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, y nos ha mostrado su outfit ideal para triunfar.

Copia el look de Gema López

La periodista, que hace unos días nos descubrió que ya tiene la americana de leopardo que más estiliza, se decanta ahora por un total look de su firma de moda, Ne&Nu, para crear un outfit de altura. En concreto, ha elegido una chaqueta tipo levita con botones dorados en las solapas y bolsillos delanteros en un bonito marrón camel que tiene un precio de 49,99 euros. La silueta es la clara ganadora, también su color marrón que combina con absolutamente todo demostrando su gran versatilidad. No hay duda de que estamos ante una chaqueta fácil y que mejor queda.

En cuanto a los pantalones, son de corte recto y tiro alto en color azul desgastado. Es jeans incluye 5 bolsillos, y las tallas van de la 34 hasta la 42. Lo puedes comprar a través de la página web por 49,99 euros.

Gema López completa el estilismo con unas botas altas hechas en España de fabricación artesanal, de serraje y con una altura de tacón de 9 cm. Un modelo que sigue estando en plena vigencia pese a llevar en boga varias temporadas. Es uno de esos calzados que podrás usar año tras año, tanto en looks de trabajo como en aquellos más desenfadados. ¿Precio? 115,95 euros.