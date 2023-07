Es una estrella mundial desde hace décadas, pero después de la dura separación de Gerard Piqué, ha renacido para brillar como nunca. Shakira vuelve a ser feliz y lo demuestra también con sus looks empoderados y sexys, aunque hay ocasiones que se requiere rebajar unos decibelios y apostar por la comodidad. Eso sí, cuando hablamos de una diva con todas las letras, ni en los momentos más casual hay que perder el glamour, como nos lo acaba de demostrar la cantante de Barranquilla en el londinense aeropuerto de Heathrow.

La artista ha revolucionó con su presencia el Gran Premio de Silverstone, donde fue a ver correr a su supuesto nuevo novio, Lewis Hamilton. Disfrutó de la noche londinense con un look de lo más cañero, con pantalones de cuerpo y bustier vaquero, pero volvió a sacar su lado más casual cuando la vimos de nuevo en el aeropuerto rumbo a casa.

Ya sabemos que las celebrities están constantemente en el foco y no pueden descuidar sus estilismos en ningún momento. Ni siquiera en esos looks de aeropuerto donde la mayoría de las mortales lo que buscamos es la comodidad sin importar nada más. Pero ellas no, y Shakira mucho menos. Con su 1,57 de estatura nunca la hemos visto a ras de suelo, ni tampoco cuando se decanta por la comodidad de un chándal par viajar.

El chándal y las mega zapatillas, el look de aeropuerto preferido de Shakira

La cantante ha lucido un cómodo conjunto de algodón en verde agua, formado por una sudadera con capucha y unos pantalones split de canalé, una tendencia de la que fue abanderada Victoria Beckham hace unos cuantos años y que luego no hemos dejado de ver entre las insiders. Pero no hemos puesto el foco en su chándal, la opción más recurrente para un largo viaje, lo que más nos ha sorprendido han sido las zapatillas de plataforma con las que ha ganado 10 centímetros.

La cantante se ha calzado unas sneakers blancas con unas mega plataforma para aunar la comodidad con la altura. Este modelo de zapatillas es una de las tendencias del momento que hemos visto en infinidad de famosas, como Gloria Camila, y es la mejor fórmula para las más bajitas. Y, aunque no podemos decir que sea una opción muy elegante, en el estilo de Shakira encaja perfectamente. Siempre rompedora y adicta a los complementos más exclusivos, terminó de rematar el look con un bolso bandolera blanco de Fendi (antes de aterrizar en Londres pasó por París para acudir al desfile de Alta Costura de la firma italiana) y unas gafas futuristas.

Shakira busca siempre looks rompedores, donde mezcla lo provocativo con lo roquero o el effortless con la estética Y2K, pero lo que nunca deja de lado son sus plataformas en todas las modalidades, de las botas a las sneakers. Y es que aunque los stilettos están un poco relegados y en las últimas temporadas los zapatos de tacón sensato han ganado la partida (incluso para la fiesta) las plataformas siempre saldrán al rescate de las más bajitas.