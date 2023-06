Paula Echevarría ha dado un giro de estilo a su colección personal de gafas de sol al sumarse a una de las tendencias más impactantes de la temporada: las gafas de sol de pantalla en tonos vibrantes. Esta nueva moda ha conquistado a las fashionistas más arriesgadas y ha sido adoptada por prestigiosas firmas de lujo. Aquí, te descubrimos todos los detalles sobre esta fascinante tendencia. ¿Qué celebrity ya las han usado? Déjate seducir por nuestra selección exclusiva de gafas de sol de pantalla, para que puedas lucir el look más trendy y destacar en el verano. No te pierdas la oportunidad de sumarte a esta moda audaz y sofisticada que ha conquistado el mundo de la moda de la mano de la actriz asturiana.

Desde que Rosalía apareciera en su última gira llevando las gafas de sol 'Butterfly' de Balenciaga, las ventas de gafas de pantalla XXL no han dejado de crecer. No obstante, Balenciaga no fue la única firma de altos vuelos que apostó por esta microtendencia, también Chanel, Louis Vuitton, Versace o Michael Kors o Burberry lo hicieron. Ahora, podemos encontrar muchísimos modelos con este estilo futurista y de colores variados u holográficos, incluso en firmas low cost.

Gafas de pantalla: la última apuesta de Paula Echevarría para triunfar en verano

En esta ocasión, Paula Echevarría ha colaborado con la reconocida firma de gafas de sol Hawkers y ha incluido la tendencia de gafas con cristal único de tipo pantalla. En su colección, Paula Echevarría x Hawkers, no sólo encontramos este tipo de modelos, sino que también podemos hallar diseños atemporales, más clásicos y elegantes.

Desliza para descubrir en nuestra galería las gafas de pantalla más asequibles y demandadas del momento con firmas como: Dr.Franklin, Hawkers, Jim Halo y algún modelo de altos vuelos que os sorprenderá.