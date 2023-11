En su última aparición en el Seminario Internacional de Lengua y Periodismo en el monasterio de Yuso, la Reina Letizia ha vuelto a demostrar su destreza para incorporar las tendencias más actuales a su impecable estilo. Esta vez, ha optado por una gabardina estilo 'Matrix', una elección muy moderna que recuerda a la moda de los años 90 y que se ha convertido en una de las tendencias más destacadas de este año. Te traemos una selección de gabardinas low cost para recrear el look de la Reina Letizia este Black Friday.

Las gabardinas de piel negra, tan emblemáticas de la década de los 90, han vuelto con fuerza, y no hay duda de que la Reina Letizia ha dado en el clavo al elegir esta prenda para enfrentar las bajas temperaturas. En los últimos años, varias firmas de lujo han elevado la clásica gabardina de cuero negro a nuevas alturas, fusionando la esencia de 'Matrix' con la sofisticación de la alta costura.

Marcas como Burberry, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen o Givenchy han liderado la tendencia al incorporar estos icónicos abrigos en sus colecciones. Estas casas de moda de renombre han reinventado la gabardina de cuero, añadiendo detalles vanguardistas, modernos cortes y acabados impecables, transformando esta prenda en una pieza clave para aquellas que buscan la fusión perfecta entre la elegancia atemporal con un aire más cañero.

No obstante, Bershka, Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, han seguido la estela de esta tendencia, ofreciendo modelos similares a precios asequibles. Hoy que estamos inmersas en plena vorágine del Black Friday, es el momento perfecto para adentrarse en esta moda de inspiración 'Matrix'.

La carísima gabardina de la Reina Letizia y sus alternativas low cost

La gabardina que lució la Reina Letizia, de la firma Lottusse, encarna a la perfección esta tendencia. Confeccionada en piel de cordero merino, presenta un corte tres cuartos, solapas y una botonadura frontal forrada que añade un toque original a la prenda. La Reina prefirió el acabado mate en su prenda. Aunque algunas prescriptoras de moda ya están avisando de la llegada del acabado vinilo, la piel brillante y de charol en este tipo de trench. El modelo 'Berlin' que escogió la Reina Letizia está disponible en la web oficial de la firma a un precio de 1559,20 euros.

La versatilidad de estas gabardinas permite que podamos combinarlas en una variedad de looks. Para un estilo urbano y desenfadado, encájala con jeans ajustados y botas biker. Si buscas un enfoque más formal, úsalas sobre un traje, un vestido midi o incluso un mono elegante. En cuanto al calzado, desde unos elegantes salones hasta unas botas over the knee, las posibilidades son infinitas. Además, si buscas un giro aún más audaz, las gabardinas de tamaño XXL o aquellas con un efecto vinilo súper brillante son alternativas que también están causando sensación en el mundo de la moda.

¡Descubre nuestra selección de gabardinas de cuero en la galería para recrear el look de la Reina Letizia con tu propio estilo!

1 de 5 Abrigo trench efecto piel de Bershka 29,99 euros Este trench de Bershka es uno de los más asequibles del Black Friday y cuenta con solapas XXL, botonadura frontal, cinturón y un acabado semiarrugado muy trendy. 2 de 5 Gabardina efecto piel botones de Pull & Bear 35,99 euros Si quieres darle una oportunidad a nuevos colores otoñales, el marrón chocolate se ha convertido en uno de los tonos más buscados de la temporada que te permitirá incluir prendas en tonos tierra, beige o confeccionadas en denim. 3 de 5 Abrigo charol largo de Parfois 79,99 euros El acabado vinilo súper brillante es, además de infalible para los días lluviosos, una opción perfecta para jugar con las texturas de tu look. Intenta no mezclar acabados demasiado excéntricos y opta por prendas más básicas para incluir este trench tan llamativo. 4 de 5 Trench efecto piel de Mango 89,99 euros El corte más clásico y versátil lo ofrece Mango con esta gabardina con solapas, cinturón, bolsillos y un efecto piel ligeramente satinado, no tan llamativo como el charol. ¡Es una prenda todoterreno como la de la Reina Letizia! 5 de 5 Gabardina piel napa cinturón de Massimo Dutti 319,20 euros Otra buenísima opción para las que busquen una gabardina de cuero elegante es esta prenda de Massimo Dutti, también en marrón chocolate, forro interior, bolsillos delanteros y manga con botonadura.