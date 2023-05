Está más que avisado que los pantalones campana son la tendencia más chic de esta temporada. El corte pitillo o skinny ha pasado de moda y hay que aceptarlo cuanto antes. A muchas hemos visto ya luciendo sus flare jeans de denim, pero como los que hoy ha estrenado Vanesa Lorenzo en su último look, no hemos visto ningunos. Analizamos el último estilismo de la modelo y te damos las claves para llevar su estilo a tu armario. ¡No te pierdas un detalle, porque merece la pena!

De la influencer no se podrá decir nunca que no es original. Ella se lleva todas las tendencias de moda a su terreno y hasta para crear un look casual y desenfadado tiene buen gusto con las prendas. Este talento natural para crear looks de la nada es, como mínimo, digno de aplauso, pero con el de hoy se ha pasado el juego. La mujer de Carles Puyol siempre está en contacto con nuevas marcas, no se conforma con lo mainstream y eso es, probablemente, la clave del éxito de todos sus estilismos, además, de su personalidad tan curiosa y sus posibles.

Los pantalones campana de Vanesa Lorenzo tienen el estampado más primaveral

La gurú del yoga ha pasado un fin de semana de desconexión con unas amigas en la costa mediterránea y para llegar pisando fuerte se ha enfundado en un look estupendo. El estilismo constaba de un jersey básico de manga larga en color marfil sobre el que puso una chaqueta en color mostaza abierta con botonadura frontal y de corte oversize. Pero, sin ninguna duda, lo mejor del outfit fueron los pantalones campana. Sus pantalones eran de tiro alto y muy ajustados en la zona superior, desde el glúteo hasta los muslos y con un ligero efecto push up muy favorecedor. Además, las rodillas daban paso a un enorme bajo acampanado súper favorecedor.

Estos flare jeans estaban confeccionados en tejido vaquero blanco, y tenían un estampado de aires vintage con mini ramilletes de rosas muy original y llamativo. El bajo del pantalón, ligeramente deshilachado, también daba ese aspecto de prenda con mucha vida que nos ha encantado. La firma detrás de este diseño es la famosísima Free People, una marca de ropa estadounidense muy conocida entre las jóvenes y las expertas en moda que tiene ciertas similitudes con Zara. Sus colecciones ofrecen una gran gama de productos y la variedad de pantalones, tejidos y motivos originales en sus colecciones es asombrosa. Los que ha estrenado hoy Vanesa se encuentran completamente agotados, pero podéis encontrar muchos otros pantalones vaqueros con flores bordadas y estampadas en la web. El precio de cada prenda oscila entre los 80 y los 160 euros. ¡No dejes de visitarla!