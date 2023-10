Este mes de octubre 2023 la agenda de la Familia Real, con la Princesa Leonor a la cabeza, está repleta de grandes acontecimientos. Comenzó con la jura de bandera en la Academia de Zaragoza, y terminará con la Jura de la Constitución el 31 de octubre, día del 18 cumpleaños de la hija mayor de los Reyes Felipe VI y Letizia. Entre medias, la Fiesta Nacional y la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Por primera vez la heredera acudirá a la recepción que los Reyes ofrecen en el Palacio Real tras el desfile militar, y seguro que se convertirá en la gran protagonista, pero también muchos ojos se van a detener en el paseo de estilismos que veremos en los magníficos salones de palacio.

Tras dos años de parón debido a la pandemia de coronavirus, en el 2022 la recepción regresó por todo lo alto, con 2.500 invitados entre autoridades y representantes de la sociedad civil que acudieron al Palacio Real tras el desfile militar. Entre las políticas y consortes de políticos, también se colaron personalidades de la aristocracia como Sofía Palazuelo, siempre perfecta como acaba de demostrar en el bautizo de su hija en Sevilla, empresarias, actrices o presentadoras de televisión. Incluso algún año Isabel Preysler, primero con su marido Miguel Boyer, y en años pasados con su entonces pareja, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, acaparó todos los focos.

Los estilismos del Palacio Real que más han dado que hablar en la Fiesta Nacional

Aunque la Reina Letizia juega en otra liga y no puede compararse con nadie, quizás fue ella quien en estos años llevó el look más controvertido y criticado. Fue en 2010, cuando la esposa de Felipe VI decidió innovar y generó una gran polémica porque el protocolo señalaba falda midi o vestido para las asistentes, y ella decidió ponerse un pantalón ancho de lana en gris, que acompañó de una camisa empolvada bordada, firmado por Felipe Varela, y un cinturón de ágatas.

Si La Reina rompió ese año la norma establecida, muchas de las invitadas que hemos visto en el besamanos del Salón del Trono del Palacio Real en la recepción de la Fiesta Nacional en estos años también han lucido looks que han levantado opiniones encontradas. Algunos estilismos elegantísimos y dignos de la pasarela con más estilo y otros que no superan el filtro de lo políticamente correcto.

¿Cómo debe ser el look para el Palacio Real en la Fiesta Nacional?

Si nos atenemos al protocolo al tratarse de un acto de día lo primero que hay que descartar son los traje largos. Estamos ante un acto institucional y en un marco como el Palacio Real, por eso tenemos que olvidarnos de brillos, lentejuelas, transparencias, escotes excesivos y faldas demasiado cortas, aunque sean tendencia. El largo midi y los vestidos cóctel son la apuesta segura, con la que no nunca se va a fallar. En cuanto a los complementos lo tenemos muy claro, los stilettos en negro o nude son la mejor opción si no queremos complicarnos la vida, con ellos tendrás el compañero más elegante y discreto para tus looks, y en la mano, un clutch o bolso XXS es perfecto. Y si hablamos de joyas, las discreción también se impone.

Lo mejor y peor que hemos visto en la recepción de la Fiesta Nacional

Ana Rosa Quintana ha sido una de las que más ha desfilado en el Palacio Real y lo ha hecho con looks atrevidos y cañeros, luciendo un vestido de cuero, otros con un toque sexy, con detalles de encaje, y en otras ocasiones pisando fuerte totalmente vestida de rojo, precisamente el color que triunfa por encima de todos esta temporada. También su colega Susanna Griso ha mostrado en los diferentes años en la recepción que los pequeños detalles son los que hacen ganador a un look: el zapato perfecto, una joya que realza o unos guantes que dan el definitivo toque chic.

En estos años hemos visto que el color triunfa entre las invitadas, la mayoría con outfits que todavía huelen a verano (este año seguro que todavía más con las altas temperaturas) y que los vestidos ganan por goleada. Eso sí, hay vestidos y vestidos...

1 de 10 Ana Rosa Quintana, de cuero en la Fiesta Nacional La presentadora de TardeAR impactó en la recepción de la Fiesta Nacional de 2016 con un ceñido vestido de cuero negro, que acompañó con unos zapatos con detalles de pedrería. El look más cañero y marcado. 2 de 10 Susanna Griso, una lady en el Palacio Real La presentadora de Espejo Público mostró su lado más lady en la Fiesta Nacional de 2016 con un top negro sin mangas de cuello perkins en negro y falda de silueta A en blanco, la combinación más elegante. El toque definitivamente chic lo pusieron los guantes largos blancos y unas delicadas sandalias con lazos. 3 de 10 Ángela Molina, una gran estrella en los salones del Palacio Real en la Fiesta Nacional La actriz demostró que un traje pantalón puede ser la opción más elegante con su look para la recepción de 2016. Lució un pantalón pitillo y una americana entallada en negro con pequeños topos en blanco, junto con unos botines de altísimo tacón y en la mano el minibolso Miss Dior. 4 de 10 Mariló Montero, con un potente look La presentadora es otra de las habituales en la recepción de la Fiesta Nacional. En 2014 apostó por un conjunto de vestido súper ceñido bajo la rodilla con una torera capa en el mismo tono frambuesa. Un look con el no se puede pasar inadvertida. 5 de 10 Sandra Golpe, con vestido ceñido La presentadora de Antena 3 eligió un vestido rojo de pronunciadas hombreras, escote en pico y cuello de tira, que marcaba su figura, acentuada todavía más con un cinturón de piel, y a los pies unos peep toe. 6 de 10 Michelle Jenner, una 'reina' en el Palacio Real La actriz, que interpretó el papel de la reina Isabel la Católica en la serie Isabel, acudió a la recepción en 2014, momento en el que se emitía la ficción en TVE, con un delicado vestido corto blanco bordado de pedrería y con semitransparencias. 7 de 10 María Zurita, pantalón y camisa de seda La hija de la Infanta Margarita acudió a la recepción con un conjunto sencillo, pero muy eficaz, formado por un pantalón de Príncipe de Gales y una elegante camisa de seda con pliegues delanteros. 8 de 10 Beatriz Tajuelo, pantalón y camisa kimono La que fuera pareja del Albert Rivera estuvo con el entonces presidente de Ciudadanos en la Fiesta Nacional de 2016, con un look arriesgado de pantalón pitillo encerado y camisa blanca estilo kimono que combinó con un fajín plateado. 9 de 10 Mar García Vaquero, transparencias y toque español La esposa del expresidente Felipe González eligió un look total en blanco, con un mono con transparencias y sobre uno de los hombros un mantón de Manila. 10 de 10 Begoña Gómez, con el vestido perfecto La esposa del presidente en funciones siempre acierta en sus actos públicos. Lo acaba de demostrar en la cena de la Cumbre de Granada con un maravilloso vestido verde esmeralda de Marcos Luengo y en la Fiesta Nacional de 2019 lo hizo con un vestido wrap estampado en blanco y negro, de Hannibal Laguna, con los complementos en rojo.