Hemos escrito un montón de artículos de moda sobre deportivas, botas y botines y, ahora que llega el buen tiempo, cedemos todo el protagonismo a las sandalias. Nos encanta buscar zapatos cómodos y con estilo que eleven nuestros looks y gracias a Lara Álvarez hemos dado con LOS MEJORES. Sus sandalias de tacón ancho y plataforma no han conquistado, y ya solo pensamos en sumarlas a nuestros estilismo para este verano.

La periodista ha llevado el modelito perfecto para cuando llega el calor con un mono en color verde militar y unas salarais de tacón a juego. Desde luego hemos encontrado la mejor inspiración para cuando queremos arrasar en estilo. Así, Lara ha compartido una fotografía en la terraza de su casa y nos ha descubierto un calzado imprescindible de la marca de la que es embajadora. Se trata de 'Carmela Shoes', una firma que fabrica en territorio nacional y que se rige por ejemplares elaborado en piel y de forma artesanal. Tiene unos diseños que engloban tendencia, comodidad y versatilidad. Además de calidad, por supuesto.

El modelo de sandalia que lleva ella será una auténtica revolución entre 2023 porque combina con todo. Son súper versátiles por su neutralidad y vamos a poder llevarlas con todo tipo de pantalones, faldas midi, monos largos o cortos, trajes de chaqueta, vestidos... Como ves, no solo tienen un plataforma generosa sino también un tacón alto (10 centímetros) y ancho. Y esto solo quiero decir que son comodísimas. Tienen un precio de 89,95 euros y un sinfín de ventajas. ¡Sigue bajando para saber más sobre ellas!

Las tendencias de sandalias de la primavera 2023 vistas en nuestras famosas, siguen dejando claro una admiración absoluta por los ejemplares de estilo minimalista que ya tienen celebridades como Sassa de Osma. Por supuesto, también se llevan mucho los zapatos de estilo Mary Jane pero, de cara a las próximas semanas, nos quedamos con el modelo que acaba de estrenar Lara con mucha plataforma y tacón ancho. ¿Por qué? Es juvenil, muy cool y tienen una estética un tanto llamativa, con tachas y un tacón grueso y cuadrado de 10 centímetros que resulta hipnótico.

Cierto es que estas sandalias no tienen una personalidad muy extravagante, pero sí llaman la atención por su plataforma XXL. La presentadora nos presenta el modelo en color verde, pero también se puede encontrar en tonos terrosos.

Con plataforma delantera acabada en madera y cierre de pulsera con hebilla la tobillo, este diseño nos propone estilizar nuestros outfits sin necesidad de dejar la comodidad aparcada. Ya sea para salir por la noche. Incluso looks de oficina: no hay situación que se le resista porque queda bien en todos los momentos. Como forman parte de la nueva colección de la firma siguen disponibles en casi toda las tallas, pero ¡ojo! porque algunas empieza a no estar disponibles.