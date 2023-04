Súper alegre, con un estampado muy veraniego, original y, perfecto para cuando llegue el buen tiempo, estos son algunos de los abjetivos que podríamos usar para describir el último look de Belén Esteban. Y es que la colaboradora de 'Sálvame' se ha adelantado al verano a través de un estilismos que es total. La 'princesa del pueblo' siempre fiel a su esencia, suele acudir a su cita con la televisión con estilismos de lo más variopintos y, sobre todo, coloridos. Pero, lo cierto es que hay un outfit en especial que nos ha gustado por encima del resto; un conjunto, formado por un pantalón y un blusón, en color azul celeste y con un 'print' muy divertido. Y sabemos que, sin lugar a duda, es la mejor compra para cuando lleguen las 'olas de calor'.

Belén aprovecha cada ocasión, ya sea en el diario o en Deluxe, para enfundarse en este tipo looks favorecedores y arrasar de la mejor forma. Ella tiene claro que, si algo funciona, no hay ningún motivo para abandonarlo; y no hay más que echar un ojo a sus últimas propuestas para darse cuenta. Ultimamente apuesta prácticamente cada día por prendas y piezas cómodas. Hace poco nos enamoró con un estilismo de punto súper 'chic' y cómodo para ir al trabajo, también nos gustó mucho cuando estrenó las botas altas con suela track más buscadas de la temporada y, por supuesto, le copiamos el caftán 'boho' con bordados que llevó durante su última escapada a Tenerife. Hoy queremos hablar de su último look, el más fresquito para ir a trabajar sin cero complicaciones y para ser la más estilosa de la oficina (o del sitio que quieras).

Blusón bohemio y pantalón a juego, así es el conjunto de verano favorito de Belén Esteban

A todo color y con un estampado bohemio de lo más veraniego, el último conjunto que ha elegido Belén Esteban para acudir a su puesto de trabajo es ideal. Se caracteriza por ser muy fresquito, ligeramente holgado y comodísimo. Y si tu estilo es casual, entonces es para ti. Tiene un toque bohemio que se centra en una blusa de silueta holgada de manga larga, y un pantalón ancho que perfectamente podríamos combinar con una camiseta básica blanca. En definitiva, un diseño infalible que no defraudará esta temporada.

Ella lo ha combinado con unas deportivas blancas radiantes y, dependiendo de la época del año, los acompaña de botas altas o zapatos planos, pero siempre con un toque original y muy moderno.

Sus marcas favoritas son, sin duda, las españolas. Esta vez se ha decantado por la firma CannesChic. El total look tiene un precio de 89,95 euros. ¿Lo mejor? Hablamos de un conjunto de talla única que se adapta a todas las tallas y tipos de cuerpo, desde la talla 36 hasta la 48.

Apúntate a la tendencia 'boho-chic'

Las prendas de estilo hippie son es la tendencia que nos acompaña cada primavera-verano. Este estilo sienta muy bien cuando llega en buen tiempo y consigue que llevemos estilismos rejuvenecedores y súper cómodos. El que acaba de estrenar Belén tiene todas las posibilidades de convertirse en uno de nuestros favoritos. En primer lugar porque ambas prendas viene en un color azul claro que resalta el bronceado. Además, al tratarse de un total look monocolor, no tienes que complicarte demasiado a la hora de combinarlo. Puedes apostar por un zapato y accesorios en tonalidades neutras como el color blanco, por ejemplo.