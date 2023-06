Para su día a día, Gloria Camila apuesta por un estilo cómodo que, como siempre, no podemos dudamos en copiar. Hoy hemos fichado sus deportivas de marca

A Gloria Camila no hay tendencia que se le pase. Amante de la moda, y siempre a la última, la hija de José Ortega Cano no duda en reivindicar su lado 'fashinoista' al cien por cien, y acaba de estrenar unas zapatillas con plataforma de Vans que son ideales para dar un toque modernos a nuestros looks.

Los outfits de la prima de Rocío Flores discurren entre prendas 'low cost' y piezas de primeras marcas. Suele apostar por zapatos de tacón, pero de vez en cuanto también se pone cómoda y nos sorprende con zapatillas deportivas. Hoy ha estrenado un nuevo par de sneakers de caña alta de la firma Vans, la cual destaca por su carácter urbano y juvenil.

La joven ha combinado las zapatillas con un falda y una camisa oversize con estampado étnico, para componer un look boho-chic de lo más atractivo.

Las nuevas zapatillas Vans de Gloria Camila tienen un toque moderno que nos encanta

Las zapatillas de Gloria son para ir moderna pero sin estridencias, y es evidente por qué: quedan bien con todo y al tener plataforma estilizan la silueta porque ayudan a parecer más alta. Una tendencia, la del calzado con doble altura, que lleva varias temporadas en boga y que de momento seguirá en nuestros estilismos.

El modelo de la joven se llama Sk8-Hi Tapered Stacked y como explica Vans en su página web, “es perfectamente cómoda. ¡Sus acabados son la característica que dan el toque final!”, pues además de tener un diseño pulido. Con una plataforma de 5 centímetros de altura, en el interior tiene una plantilla con relleno contra el frío, es decir, también las podemos usar en invierno.

El detalle más significativo está en la parte de la suela, pues tiene motivos de color marrón en contraste con el resto de la zapatilla. En cuanto al material en el que está confeccionado, es de fibra sintética. Tiene la puntera redonda y cierre de cordones. Las hemos encontrado en Zalando y está muy bien valoradas con 8 estrellas sobre 10. Por lo tanto, estamos ante una buena inversión. Tienen un precio de 79,90 euros y están disponibles del número 35 al 43.