Pocas prendas resultan más versátiles que los vestidos camiseros. Un diseño que se adapta a tus looks destinados a la oficina, pero que también lo puedes incluir en tu maleta de vacaciones. Sobra decir que es muy femenino y estiliza la figura de mujeres muy distintas. Por si fuera poco, hablamos de un modelo atemporal con vocación de perdurar en tu fondo de armario largo tiempo y que sienta ideal a aquellas que rebasan los 50 años. Atenta porque hemos elegido algunos que son irresistibles.

De Gema López a Nuria Roca, mujeres con mucho estilo también los han incorporado a su vestidor. Tiene el punto fuerte de que es un diseño totalmente apto para reuniones de trabajo. Así que si deseas una propuesta más formal solo tienes que llevarlo con tus sandalias favoritas o con unas alpargatas 'made in Spain' que convertirán el look en infalible. Un modelo idóneo para esta época del año en la que las temperaturas son más cálidas y, en ocasiones, no sabemos qué ponernos. Además, el vestido camisero puede ajustarse a la perfección a un look de carácter urbano si lo combinamos con unas zapatillas blancas. El resultado es un estilismo cómodo, que nos permitirá no parar de recorrer la ciudad, y con mucho rollo.

Vestidos camiseros: estampados vs lisos

Las prendas lisas aguantan mejor el paso del tiempo y son prendas que cansan menos. En este caso, hablamos de un vestido totalmente atemporal como es el camisero, al que podremos recurrir en un sinfín de veces. Son la apuesta segura de las mujeres más clásicas o aquellas que buscan looks con un punto atemporal que sea tremendamente fácil de combinar. Añade un punto distintivo a través de los complementos, por ejemplo con un bolso de fibras naturales, y darás un aire fresco a tu look.

Para aquellas mujeres que adoran los estampados, hemos incluido algunos vestidos camiseros preciosos. Entre ellos, uno que viene de la mano de Venca con un estampado de flores muy favorecedor, además de femenino. A destacar la manga corta y el largo midi que aporta sofisticación a la prenda. Otro de nuestros favoritos es el que verás a continuación de Zara. Un modelo de rayas, estilo marinero, con mezcla de lino y con manga por debajo del codo. La prenda incluye un bonito cinturón que aporta el toque chic.

Desliza y ficha tu vestido camisero favorito de nuestra selección.