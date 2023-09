El Festival de Cine de San Sebastián es conocido no solo por su selección de películas de renombre y su reconocimiento a talentosos cineastas, sino también por su alfombra roja, donde las estrellas de la gran pantalla deslumbran con sus mejores elecciones de moda. Año tras año, esta pasarela de glamour nos ofrece una visión de las tendencias más actuales y las apuestas más audaces. Desde hoy, hasta el día 30 de septiembre, en el que se celebrará la gala de clausura, podremos deleitarnos con la presencia de una larga lista de estrellas que no se perderán el certamen. En esta 71º edición, hemos podido disfrutar de la presencia de artistas de la talla de XXXX,XXXXX.

La huelga de actores y guionistas de Hollywood ha hecho que muchas celebrities no asistieran a esta inauguración. Una de las ausencias más inesperadas fue la de Javier Bardem. El actor iba a recibir el Premio Donostia en esta edición, pero también quiso sumarse a la huelga convocada por el sindicato de actores de Estados Unidos. La organización del Festival de San Sebastian decidió junto al intérprete ofrecerle el galardón el próximo año y han comprendido perfectamente su falta. No obstante, sí que asistieron otros actores y actrices internacionales como Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Fan Bing-Bing o James Norton.

Las tendencias que marcaron la red carpet de inauguración del Festival de San Sebastian

En cuanto a las artistas nacionales, asistieron enfundadas con sus mejores galas: Isabel Coixet, Carmen Machi, Macarena García, Cecilia Roth, Lola Dueñas, Leonor Watling, Emma Suárez y un largo etcétera.

Si hubo dos tendencias que marcaron los trajes de las invitadas a este evento cinematográfico, esas fueron: el color rojo y las aberturas de vértigo. Mucho se ha hablado sobre la estela que dejará el color grana en las colecciones de moda durante este otoño, fue exactamente lo que vimos en San Sebastian. No obstante, no fue la única tendencia que sobresalió, pues las aberturas, los escotes pronunciados y los diseños con transparencias también triunfaron. Desliza para ver en la galería los mejores looks de esta noche de cine.

Sin embargo, también hubo quienes apostaron por el rosa. Ejemplo de ello fueCayetana Guillén Cuervo que se atavió con un precioso vestido rosa con transparencias y corte lencero. Eva Hache también se sumo al 'pink team' pero, en su caso, combinándolo con el acabado metalizado que va a convertirse en un must have de los próximos meses.

(Artículo en elaboración)

1 de 3 Vicky Luengo La actriz se enfundó en un vestido de pedrería en color vino con tirantes finos, corte imperio y una preciosa falda con vuelo. ¡El tono de los adornos no puede estar más de moda este otoño! 2 de 3 Fan Bing Bing La actriz y cantante no dejó a nadie indiferente con este espectacular vestido-capa satinado repleto de flores tridimensionales y plumas combinado con una falda negra y unas buenas plataformas. 3 de 3 Eva Hache: metalizado rosa La humorista se la jugó con un vestido de escote en uve, confeccionado a capas y en un tejido metalizado rosado, pero fue un auténtico acierto. Esta temporada este tipo de acabados 'intergalácticos' son un trend que no podemos pasar por alto.