Famosas en calzoncillos, sí como lo estás leyendo. Esta primavera se lleva una estética que ha nacido dentro de la moda masculina (y que ya habíamos visto allá por la década de los 2000) de llevar los calzoncillos más altos que el pantalón y que estos sobresalgan dandoles protagonismo. Pero ahora, en 2023 somos nosotras las que podemos recrearla.

Las celebrities y famosas de todo el mundo ya han comenzado a recrear este look y hasta incorporar los calzoncillos como un complemento más en sus outfits. Algunas de las famosas que se han sumado a esta tendencia incluyen a Bella Hadid, Kendall Jenner y Hailey Bieber, quienes han sido vistas luciendo este look en eventos desenfadados y en sus redes sociales. La clave para llevar esta tendencia de manera más elegante es elegir calzoncillos de calidad y combinarlos con prendas de vestir sofisticadas y ajustadas que resalten la figura como trajes o pantalones de vestir.

Sin embargo, como mas lo estamos viendo es en su versión más informal y desenfadada, combinada con vaqueros y croptops para darles protagonismo (y que se vean mucho).

Violeta Mangriñan también se ha rendido a los calzoncillos

Violeta Mangriñán ha sido una de las famosas que se han sumado a esta tendencia irreverente y muy casual en nuestro país. Ella combinó unos calzoncillos blancos con unos vaqueros, un croptop blanco y una bomber en verde militar. El resultado es un look muy fresco y actual.

La moda de los calzoncillos a la vista ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. Mientras que algunas la ven como una forma atrevida y divertida de jugar con la moda, otras la critican por ser demasiado vulgar o poco elegante. Ahora, con la llegada de la primavera, las famosas han comenzado a incorporarla en sus outfits y a recrearla de manera más femenina y sofisticada.

Si bien el uso de los calzoncillos como parte del look puede parecer una idea arriesgada, algunas it girls nos han demostrado que se puede lucir de manera elegante y chic. La clave es elegir calzoncillos bonitos y adaptados a nuestra figura para combinarlos con prendas de vestir ajustadas (y elegantes) que resalten nuestra silueta (y que no parezca que vamos en pijama).

Las famosas están incorporando los calzoncillos por fuera a sus looks más informales

En definitiva, esta primavera se lleva la moda de los calzoncillos a la vista. Si eres de las que les gusta arriesgar y estar a la última, no dudes en sumarte a esta tendencia. Sin embargo, recuerda que es clave tener en cuenta el entorno y el contexto en el que te encuentras. Siempre tienes que adaptar la tendencia a tu estilo personal y al evento al que asistes.

Esta moda no solo es una forma de llamar la atención y destacar, sino que también puede ser una declaración de estilo y personalidad. Los calzoncillos pueden ser un accesorio más que complemente un outfit y le dé un toque original y atrevido. Supone un desafío a los estereotipos de género y a la forma en que la moda ha sido diseñada para hombres y mujeres.

Está claro que esta tendencia no es para todas y es una cuestión que divide a las expertas en el mundo de la moda. ¿Calzoncillos para tu próximo look? O los odias o los amas pero lo que está claro es que esta tendencia no dejará indiferente a nadie.

¿Te atreverías a probar esta arriesgada tendencia?