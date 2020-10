Alba Díaz ha vuelto a conquistarnos con otro de sus looks y, especialmente con esta falda de Zara. La queremos en nuestro armario ya

Se maneja como nadie en el mundo de la moda, y es algo que no nos puede extrañar porque desde niña ha estado rodeada de patrones, telas y diseños. Alba Díaz ha heredado esa pasión de su madre, Vicky Martín Berrocal, que se ha convertido en una de las diseñadoras más destacadas de nuestro país, aunque ella tiene su propio estilo. Es quizás ese toque tan personal lo que ha hecho que toda una legión de seguidoras estén pendientes de cada uno de sus estilismos y que nosotras nos enamoremos de la mayoría de sus elecciones.

La joven no se encasilla en ningún estilo, la podemos ver en su versión más clásica, con el estilo comfy o con un toque callejero y rompedor. El denominador común de todos sus estilismos es un toque diferente y lleno de personalidad, donde sabe mezclar con maestría las prendas low cost con diseños exclusivos. Y a pesar de las claras diferencias con su madre, son varias las ocasiones en las que las hemos visto compartir vestidor, especialmente los bolsos y zapatos de las firmas más tops que estamos seguras que Alba «roba» en el armario de su progenitora.

El look de Alba Díaz

Ahora nos hemos fijado en la falda de su último estilismo, que se ha convertido inmediatamente en una de nuestras prendas favoritas para este otoño. Alba salió de cena con un look súper favorecedor, con un toque sport y roquero a la vez. Eligió una camiseta negra de manga corta con logo de Balenciaga combinada con una falda mini efecto piel drapeada, que nos ha enamorado. La falda tiene la virtud de disimular la pequeña tripa (no es necesario en Alba pero sí en la mayoría de las mortales) y las caderas. Y por eso nos parece la compra ideal para esta temporada: además de moda te ayuda a lucir tipo. ¿Qué más podemos pedir?

¿Dónde la encontramos? Pues la respuesta no podía ser otra que Zara y todavía está disponible en todas las tallas. ¿El precio? También inmejorable: solo 22,95 euros.

Esta temporada la piel (o falsa piel) vuelve a ser una de las tendencias más seguidas. Pantalones, culottes, bermudas, chaquetas, faldas… todas las prendas encajan y no puedes quedarte sin una.

Alba completó el estilismo con un mini bolso azul intenso de Balenciaga, el toque de color ideal. Los pies no hemos tenido oportunidad de vérselos, pero encajarían desde las sneakers a las botas militares, aunque también, tratándose de la noche, un taconazo no quedaría nada mal.