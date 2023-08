Mientras su ex, Cayetano Rivera, disfruta de su primer verano de amor al lado de la presentadora portuguesa María Cerqueira, Eva González ha encontrado al mejor compañero posible en su hijo, Cayetano. Los dos están pasando unos divertidos días en las playas de Cádiz. Y allí, la presentadora nos ha vuelto a demostrar que no solo en las alfombras rojas, en sus looks de calle o en sus programas de televisión marca estilo, también lo hace a la orilla del mar con la combinación infalible: unos shorts vaqueros, un biquini y la gorra beisbolera para protegerse del sol.

No hay nada que nos guste más que ver los estilismos que nuestras famosas eligen para un día de playa. Esta temporada no hemos parado de ver el clásico caftán, entre los que más nos han gustado el que eligió solo hace unos días Cari Lapique durante su descanso en Marbella, pero si hay una prenda que temporada tras temporada todas metemos en nuestra maleta de vacaciones esa es el short vaquero. Y Eva González nos ha dado la clave para llevarlo de la manera más cómoda y con estilo.

Eva González, en shorts vaqueros y bikini en las playas de Cádiz

La presentado de La Voz ha elegido un short vaquero a la cadera con rotos y deshilachado, pero prescindiendo de la clásica camiseta de manga corta o del tank top, ella lo ha combinado con un sujetador de un biquini muy especial, en blanco con ribete en azul y con detalle de volante que recorre el escote redondo y los tirantes. ¿El complemento ideal para el look playero? Pues no podía faltar la gorra de beisbol para protegerse del sol.

El biquini, anudado en la espalda, puedes utilizarlo también como un top para una cena de verano a la orilla del mar, combinado con una falda larga de estilo hippie y unas sandalias planas joya.

Tras ver a Eva nos queda claro que la combinación de shorts denim y biquini es una garantía de éxito para tus días de playa. Cero complicaciones, pero mucho estilo al alcance de todos los armarios.