La llegada de las aberturas cut out a la moda, tanto casual, como formal y elegante, no es ninguna novedad. Desde el año pasado son muchas las firmas de moda de alta costura y low cost que decidieron no dejar títere con cabeza y diseñar sus colecciones con aberturas por doquier. Pero este concepto lo ha llevado a otro nivel Eva González en su última aparición en 'La Voz Kids'. La presentadora nos dejó completamente epatadas con el diseño que lució. Te contamos qué tenía de especial este vestido de noche y te damos todos los datos sobre el diseñador que lo creó.

Los looks que la sevillana muestra en todas las galas de este programa en prime time son siempre inspiración para nosotras y escaparae para las nuevas firmas de moda. Eva se atreve con todo y no duda en incluir nuevas tendencias en cada uno de sus outfits en este programa musical. El vestido que lució en la última gala venía firmado por Roberto Diz, el diseñador de origen gallego que está arrasando entre las celebrities y que acaba de abrir tienda en Sevilla. Personalidades como Vicky Martín Berrocal, Mar Flores, Milena Smit, Elsa Pataki o Rosanna Zanettiya han llevado sus preciosos estilismos.

Eva González combinó su vestido de Roberto Diz con unas sandalias de tiras cruzadas

No es la primera vez que la andaluza muestra piezas de este modista que es además amigo cercano de la presentadora. Durante la gala 'Las top 100 mujeres líderes de España' Eva ya lució un vestido suyo con un gran volante y abertura diagonal en su busto, muy parecido al que lució en esta ocasión.

Durante la emisión de la última gala del programa musical, Eva se enfundó en un impresionante vestido midi negro con maxi hombreras, manga larga súper ajustada, cuello cerrado y una falda capa a media pantorrilla. Lo más llamativo del diseño es que lucía una abertura infinita que iba desde su hombro derecho, bajaba escalonadamente cruzando su busto y daba paso a la abertura de la falda. Tras la abertura se podía ver una fina línea del cuerpo escultural de Eva González en el que no había ni rastro de ropa interior que desvirtuara la prenda.

Para sus pies eligió unas sandalias de tiras cruzadas en el empeine de la firma Lodi Shoes en el misto tono que el vestido. Además, para resaltar un poco el bronceado de sus piernas, llevó una pedicura blanca que también iba a juego con su manicura.