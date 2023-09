La presentación del nuevo disco de David Bisbal, "Me siento vivo," en Madrid, fue un evento que atrajo a numerosas celebridades conocidas, que no solo vinieron a celebrar el regreso del artista almeriense– que llevaba sin sacar disco desde 2020– sino también a mostrar sus estilos y lucir las tendencias más actuales de la temporada de otoño. Naturalmente, su esposa Rosanna Zanetti quiso darle apoyo en este día tan especial, así como otros amigos y rostros conocidos como: Isabel Jiménez, Eva González o Blanca Paloma. Analizamos los mejores looks de este photocall que ha dejado a su paso una estela de tendencias que no dejaremos de usar este otoño.

Eva González fue una de las figuras que acaparó la atención de la prensa con su estilismo y se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche. La presentadora optó por un mono blanco con un cuello alto que resaltaba su elegancia y sofisticación. El mono presentaba mangas abullonadas y grandes bolsillos, además de pantalones con pinzas en la parte frontal, una elección que demostró su conocimiento de las tendencias que veremos brillar en 2024.

Complementando su look, Eva lució unos impresionantes pendientes tipo cascada, una tendencia que promete ser un éxito esta temporada. Su elección de prendas y accesorios la situó en el top 3 de los looks de esta presentación musical.

Eva González y Rosanna Zanetti: los mejores estilismos del último photocall en Madrid

Por otro lado, Rosanna Zanetti, la esposa de David Bisbal, brilló en la alfombra roja con un look creado por el reputado estilista Víctor Blanco. La prenda central de su outfit la conformó un vestido drapeado del diseñador australiano Alex Perry que únicamente fue acompañado con unas sandalias de PVC y cristales de Aquazzura. Con este conjunto, Rosanna demostró que no es necesario recurrir a vestidos extravagantes o accesorios excéntricos para convertirse en la protagonista de la noche.

Isabel Jiménez se la jugó con una elección arriesgada, optó por un vestido negro con detalles dorados y frunces en el centro de la prenda. Completó su look con una chaqueta dorada de acabado metalizado, que combinaba a la perfección con unas llamativas botas cowboy del mismo tono, creando un conjunto audaz que, aunque no es para todos los gustos, las más fashionistas sabrán incluir en sus looks de fiesta. El acabado metalizado entra en el ranking de las tendencias que las prescriptoras de moda aseguran que triunfarán en los próximos meses.

Si quieres descubrir todos los looks de este photocall repleto de tendencias de moda desliza para ver la galería.

1 de 6 Eva González La presentadora, de blanco impoluto, lució un mono que combinaba mangas abullonadas, maxibolsillos en el frente y pantalones de pinzas. Además, quiso rematar su estilismo incluyendo unos pendientes de cristales de tipo cascada, un accesorio que no podrá faltar en los party looks de este otoño. 2 de 6 Rosanna Zanetti Rosanna Zanetti, aconsejada por el estilista Víctor Blanco, optó por un vestido drapeado súper ajustado y con corte mini de la firma Alex Perry. El cuello cerrado, las mangas largas y la falta de aberturas fueron compensadas con una falda mini que dejaba al aire sus kilométricas piernas que daban paso a unas sandalias de cristales de Aquazzura. 3 de 6 Isabel Jiménez La periodista también apostó por el corte mini y por el frente drapeado en su vestido. Sin embargo, incluyó una chaqueta dorada súper brillante, con mangas abullonadas a juego con unas botas camperas en el mismo tono. Un look arriesgado que es pura tendencia de otoño, aunque a muchas lo shiny se les resista. 4 de 6 Blanca Paloma La última representante española en Eurovisión lució un vestido mini con falda globo, tirantes finos y estampado arty durante la presentación del último disco de David Bisbal. 5 de 6 Ana Guerra La triunfita apostó por una blazer de estilo cropped negra con escote en pico que combinó con unos pantalones palazzo de tejido tejano. 6 de 6 Lola Lolita La influencer combinó una maxiblazer blanca con botonadura frontal de asta, con un bolso de Longchamp de rafia con tira verde y unas botas camperas en color blanco.