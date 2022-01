Si normalmente dedicamos una especial atención a los looks de alto impacto de nuestras famosas, en esta ocasión el foco de atención recae sobre el impresionante vestido que Eva González lució para acudir como maestra de ceremonias en la Semifinal de ‘La Voz Senior’.

Eva González espectacular con un vestido ideal para las bodas de invierno

Con su último conjunto corrobora, una vez más, que es una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país y una referencia de estilo. Y es que su vestido merece una ovación. Es de la firma Rotate Birger Christensen, una marca danesa creada por las consultoras de moda Jeanette Madsen y Thora Valdimars que vende diseños extravagantes y llamativos y que ya ha cautivado a más de 240 mil usuarios en redes sociales, entre los que se encuentra la mujer de Cayetano Rivera.

El suyo es un vestido largo de satén, con la silueta marcada, escote pronunciado y una impresionante abertura en la pierna que otorga sensualidad y feminidad a su cuidada figura. Aunque los zapatos no son tan impresionantes, sí son perfectos para coronar el look. Están firmados por Magrit y cuenta con elegantes tiras como detalle. En suma, este conjunto magistral es obra de su estilista: Inma Fernández, quien se encarga de prepararle estilismos que nos dejen con la boca abierta y, siempre, lo consigue.

Su look beauty era obra de las manos de Manuel Cecilio, quien optó por un maquillaje muy natural pero resaltando sus carnosos labios con el color rojo. Y es que el rojo favorece a todo el mundo, y además Eva siempre suele recurrir a este color vibrante.

Desde luego, la sevillana es una fuente de inspiración fashion inacabable para nosotras. Y es que sus looks, siempre sofisticados pero nada sosos, se han colado entre los más apreciados por las que más saben de moda. ¿El resultado de su última elección? Un estilismo impecable y altamente copiable para las bodas de invierno.

La modelo consigue conquistar con todo lo que se pone

Se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas del planeta al tener uno de los físicos más espectaculares que no empeoran con el paso de los años. La belleza de la modelo no pasa desapercibida, pero ella quiere dejar claro que no luce perfecta únicamente por los milagros de la genética sino que tiene un estilo de vida saludable. No solo cuida su figura con dosis de deporte, también es muy estricta cuando llega el turno de comer, optando siempre por menús saludables. Y es que para lucir espectacular con todo lo que se ponga, es necesaria una férrea disciplina alimenticia y buenas dosis de motivación.