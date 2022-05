Cada vez que vemos a Eugenia Silva disfrutando de una de sus jornadas de playa, una de sus grandes pasiones, nos regala estilismos de alto impacto que son pura magia. Y esta vez lo ha vuelto a hacer. La modelo disfrutó de un día de ocio junto a una amiga y sus dos hijos Alfonso y Jerónimo, nacidos de la unión con Alfonso de Borbón. Directamente desde un lugar paradisiaco (del que no ha desvelado ubicación), la empresaria nos ha dejado con la boca abierta con uno de los vestidos ibicencos de la colección de ‘Par & Escala’ de este verano.

Eugenia Silva nos ha despertado (con su vestido) ganas de «playeo»

Se trata de un diseño largo negro de cuello redondo y manga larga con bordados de colores, y espalda abierta. La buena noticia es que el modelo (cuyo precio es de 109 euros) está disponible en la web de la firma en las tallas: S, M y L. Es tan ponible que promete desaparecer porque es de esas prendas que no te vas a quitar en los meses de calor y sientan bien siempre tanto para tus looks de día con sandalias de yute y un bolso de rafia, como de noche con taconazo y una cartera de fiesta.

La empresaria ha elegido este look para un día de sol y playa, añadiendo un sombrero de paja y, unas sandalias planas de dedo a conjunto con el vestido. Pero sin lugar a dudas, con cualquier complemento podríamos darle un giro inesperado. También es el modelito perfecto para llevar las verbenas del pueblo cuando empiece a refrescar. Solo necesitas completarlo con una chaqueta denim, y tendrás el conjunto definitivo.

La modelo y su estilo que marca tendencia

En plena antesala del verano -¡faltan menos de dos meses!- no hay día que no pensemos en nuestros estilismos fresquitos. Hechos hecho los deberes por ti y hemos recogido este outfit fácil de copiar. La experta en moda nos ha iluminado con un su propuesta muy cómoda. Una elección que nos ha encantado por ser desenfadada y estilosa, sin grandes estridencias.

En definitiva, es un modelo que hará las delicias tanto de las mujeres clásicas como de las más atrevidas. Al ser negro, pega con y será un fondo de armario durante muchas temporadas, y es perfecto para llevar encima del biquini. Además, sirve tanto para entretiempo como para pleno verano.

Si deslizas hacia nuestra galería, encontrarás una bucólica imagen de Eugenia en una playa con una puesta de sol increíble. Claro que, como no podía ser de otra manera, la vestimenta tenía que estar al nivel de la situación, y no ha fallado, añadiendo una diadema de tela a conjunto que no puede ser más favorecedora.