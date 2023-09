Eugenia Silva no suele perderse ni una sola fiesta de Giorgio Armani, y, este año, muchísimo menos. La firma italiana hacía coincidir este sábado un desfile y el evento 'One Night Only' con la apertura del Festival de Cine de Venecia, creando así un punto de encuentro entre moda y cine, al que la modelo no ha podido dejar se asistir. Este año se celebra además el 80 aniversario de la Mostra Di Venecia, por lo que era una ocasión especial para lucir un espectacular look de gala. Sin dudarlo, la empresaria se ha enfundado en un precioso y elegante vestido con el que ha dejado a la prensa internacional y a los asistentes al evento completamente epatados. Analizamos su estilismo y te contamos todos los detalles.

La última première de la película 'Poor Things' ha acogido en su alfombra roja a rostros conocidos de todo el mundo: Greta Ferro, Barbara Palvin, Jaime Llorente o Clara Galle fueron solo algunos. No obstante, uno de los momentos más emocionantes para los paparazzi llegó cuando vieron aparecer a Eugenia Silva engalanada como una auténtica diva del brazo del siempre elegante Miguel Ángel Silvestre. Ambos coincidían tanto en el evento que celebró Armani, como en la première de la película del griego Yorgos Lanthimos.

Plumas rosas y escote en pico: las claves del look de Eugenia Silva en el Festival de Venecia 2023

La influencer se enfundó en un precioso vestido negro, muy elegante, con escote 'plunging' en pico sustentado por una tira de PVC que pasaba inadvertida, pero ajustaba la prenda a su busto a la perfección. El vestido tenía un corte columna muy clásico y que llegaba justo hasta sus tobillos para dar protagonismo a sus sandalias. El talle era ajustado y la falda se ajustaba perfectamente a sus curvas hasta su cadera, desde donde caída un poco más holgada para permitir dar la zancada con libertad de movimiento.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de su look fue una preciosa y muy espectacular capa de enormes plumas en color rosa pastel combinadas con algunas pequeñas en color negro que la hacían volar a su paso. Eugenia pisó la alfombra roja como una verdadera estrella de Hollywood de tiempos pretéritos. Este estilo también inspiró su maquillaje, sobrio y elegante, pero que destacaba por remarcar sus ojos y sus pestañas. El peinado daba presencia a su makeup y a unos finos pendientes de brillantes. Un estilismo que no pasó desapercibido y con el que la modelo volvió a desmostrar que no hay un sólo evento que se le resista.