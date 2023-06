El verano pide a gritos un armario repleto de ropa cómoda, holgada y que no se ajuste a nuestra silueta. Los tejidos vaporosos, ligeros y, sobre todo, que transpiren no pueden faltar entre nuestras prendas principales. Hoy, Eugenia Silva ha dado en el clavo con su último estilismo, no sólo porque era de estilo 'comfy', sino porque el diseño no puede ser más favorecedor y elegante. Analizamos su look en detalle y te damos las claves para copiarlo y algunos tips para completarlo a continuación.

La modelo ha estado pasando unos días de trabajo en la Toscana, eso sí, en una casa de campo rústica de ensueño y con unas vistas impresionantes. El estilismo que ha llevado en esta ocasión nos ha enamorado por completo. Una vez más, Eugenia Silva ha demostrado que sabe bien cómo crear un look a la altura de las circunstancias. ¿Están reñidas la elegancia y la comodidad? Nada de eso.

Eugenia Silva ha combinado su conjunto con las sandalias planas más queridas del verano

El último outfit de la influencer constaba de una camisa oversize negra con raya diplomática, mangas largas, botonadura frontal y pinza en la espalda. Por supuesto, la camisa iba a juego con los pantalones, también con este estampado clásico, de corte recto y poco ajustados a sus piernas. Esta línea vertical crea un efecto visual que alarga visualmente el cuerpo y crea una apariencia más esbelta. Al agregar esta raya a los pantalones, se logra un efecto de piernas más largas y una silueta más estilizada, lo que convierte a este conjunto en una opción perfecta para aquellas que desean resaltar su figura de una manera sofisticada y chic.

Para sus pies, Eugenia eligió uno de los calzados más de moda de la temporada: las sandalias Birkenstock negras. Este verano, no puedes dejar pasar la oportunidad de hacerte con un par de las icónicas sandalias Birkenstock en su versión negra. ¿Por qué son el calzado que necesitas? ¡Te lo explicamos! Estas sandalias combinan a la perfección estilo y comodidad, ofreciéndote el equilibrio ideal para tus actividades diarias. Su diseño ergonómico y su suela moldeada se adaptan a la forma natural de tu pie, brindándote una sensación de confort inigualable. Además, su color negro versátil y atemporal te permitirá combinarlas con cualquier conjunto, ya sea informal o un poco más elaborado.

¿Cómo podemos rematar el look? Muy sencillo, elige unas gafas de sol clásicas, o ya que el conjunto es negro de arriba a abajo, incorpora unas gafas de acetato de colores, o unas transparentes; un bolso minimalista a juego y habrás conseguido el estilismo comfy, pero sofisticado que buscabas.