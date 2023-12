Eugenia Silva tiene las botas de agua que querrás para tus escapadas al campo... y también en la ciudad

El tiempo nos ha dado estos días de una pequeña tregua, pero los termómetros vuelven a bajar drásticamente a las temperaturas propias de esta época del año. Frío y lluvia son dos combinaciones que no nos seducen demasiado a la hora de abrir el armario cada mañana, y por eso buscamos inspiración en las mujeres con más estilo de nuestro país, como Eugenia Silva, para dar con el look ideal. Aunque hay algo que nunca falla, y es que en el caso de los días de lluvia tenemos claro que un chubasquero, gabardina o parka y unas buenas botas de agua son imprescindibles.

Todas las temporadas nos encontramos con tendencias nuevas, pero las botas de agua se repiten año tras año con la llegada del mal tiempo. Un calzado pensado en un principio para los días de campo, como nos dejó claro años atrás la Reina Isabel II durante sus vacaciones en el Castillo de Balmoral, pero que desde hace un largo tiempo también ha conquistado el asfalto. Eugenia Silva ha elegido uno de los modelos más emblemáticos durante sus días de desconexión en su finca extremeña de Puebla del Maestre (Badajoz) consiguiendo un estupendo look cozy.

Las botas de agua de Eugenia Silva, un clásico para los días de lluvia

De colores vibrantes, estampadas, con print de leopardo, con acabado metalizado, altas, bajas, con hebilla... las opciones de botas de agua no tienen fin, pero si queremos optar por las clásicas que no pasan de moda y llevarás año tras años el diseño de Eugenia Silva es perfecto. La modelo ha elegido unas botas altas en color marrón chocolate de la firma Hunter, que le dan un inconfundible aire british a todo su look.

No solo la Reina Isabel II, también casi todas las mujeres de la familia Windsor, de Diana de Gales a Kate Middleton, y tops como Kate Moss han lucido en más de una ocasión estas botas de de goma de apariencia robusta, la seña de identidad de la firma Hunter, fundada en Escocia en 1855 por dos americanos que cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades. Y con el paso de los años los distintos diseños se han convertido en los mejores aliados para pisar el asfalto en los días de lluvia.

Las botas de goma de la modelo combinan con todo

Eugenia las ha combinado con un peto vaquero, un jersey de lana marrón y, como complementos, un gorro también de lana en beige y las gafas de sol. Pero estas botas de goma encajan con todo, de los vestidos y faldas largas de estilo boho, a los pantalones vaqueros o los vestidos de lana.

Eugenia Silva es la imagen de la sofisticación y elegancia cuando pisa una alfombra roja, pero su impecable estilo también la convierte en una de las referencias indispensables cuando hablamos del street style.