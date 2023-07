Los vestidos lenceros son una prenda básica que triunfa en verano y que nos da la oportunidad de crear looks únicos incluyendo accesorios divertidos. Por otro lado, también podemos conseguir un estilismo elegante y sofisticado si acompañamos esta prenda con unas sandalias de tacón y un bolso a juego, ideal para una cena en tu restaurante en la playa favorito o una noche de fiesta. Eugenia Osborne, que sabe bien de qué tipo de prendas hay que hacer acopio mientras duran las rebajas, ha estrenado hoy una de las gangas de H&M que no podemos dejar pasar. Te contamos todas las posibilidades que nos ofrece este diseño tan de moda. No te lo pierdas.

La moda de sacar a pasear un sleep dress se ha convertido en una de las favoritas de las más fashionistas. Este tipo de vestidos han salido de los dormitorios y se han echado a las calles para conquistar todos los looks frescos de verano. Darle un toque sofisticado a nuestro outfit es muy sencillo si apostamos por este corte.

El vestido rebajado de H&M de Eugenia Osborne: las claves para combinarlo

Normalmente, suelen ser muy escotados tanto en el pecho como en la espalda, por eso, podemos incluir gargantillas tipo choker, o collares XXL que cubran parte de nuestras clavículas y le den un toque de color. El de Eugenia Osborne que, además, está confeccionado en crepé negro, nos ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora de incluir accesorios veraniegos, pues este tejido no tiene brillo y podemos jugar con los acabados y las texturas de nuestros complementos. El crepé ofrece una caída inigualable a cualquier prenda, es por ello que muchas diseñadoras optan por este material para crear prendas de invitada. Es por ello que no necesita demasiado adorno, acapara el protagonismo por sí mismo.

Esta prenda está disponible en la web oficial del gigante sueco a un pecio de 15,99 euros y está a punto de agotarse en su modelo negro. Pero el mismo diseño lo podemos encontrar con un estampado de animal print, concretamente de serpiente o en este print black & white.

Aparte de los accesorios dorados (brazalete y colgante), Eugenia acompañó el vestido con un moño peinado hacia atrás de estilo 'clean look' y un maquillaje natural. Una manicura roja y una pedicura blanca fue todo el color que incorporó la hija de Bertín Osborne para completar su look. ¡Corre a por el vestido antes de que se agote!