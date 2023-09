Eugenia Osborne, siempre una influencia en el mundo de la moda, ha dado un audaz adiós al verano con un vestido de tul que triunfó el año pasado y que promete permanecer en alza este otoño, aunque probablemente en otros colores. La tendencia del ‘printed tulle’ sigue llenando perchas y perchas de las colecciones de moda joven, hoy te contamos cómo puedes incluirlo en tu armario de otoño y analizamos el look de la influencer.

La hija de Bertín Osborne ha disfrutado de uno de sus últimos días de playa con un vestido de la firma Milk White que se ha agotado por completo. El diseño estaba confeccionado en tul de estampado abstracto en tonos saturados: amarillo, rojo y fucsia que casi coqueteaban con lo flúor. Esta pieza de manga larga y cuello cerrado, con una falda que llega hasta los tobillos, presenta una audaz transparencia que revela sutilezas del cuerpo a través del tejido translúcido, insinuando un bikini en tono amarillo pastel.

Eugenia Osborne se atreve con el tul transparente que se adaptará al otoño

El tul transparente es una tendencia que ha cobrado fuerza y promete seguir siendo relevante en las próximas temporadas. No sólo es una opción versátil para el verano, sino que también se puede incorporar de manera explosiva en el guardarropa de otoño. Los tops, bodies y camisetas ajustadas de tul transparente están emergiendo como piezas clave para crear capas intrigantes y añadir un toque de sensualidad a cualquier conjunto. Podemos combinar los tops de tul con un bandeau negro que resalte; llevar un crop top de este tejido con unos vaqueros altos; añadir a un vestido negro de este material un bustier moderno o incluir un pedrería y minerales en collares extralargos.

A medida que nos adentramos en la temporada de otoño, el tul transparente se presenta como una opción emocionante para quienes buscan expresar su estilo de manera única. Algunas firmas de alta costura, como Givenchy y Valentino, han introducido tops de tul transparente estampados en sus colecciones, lo que confirma su lugar en la vanguardia de la moda. Del mismo modo, las firmas low cost han querido dar cabida a este material durante las últimas temporadas. Sabemos que no son prendas nada fáciles de incluir en el guardarropa, pero 'la que no arriesga, no gana'.

Para llevar el arriesgado vestido de tul de Eugenia Osborne a una fiesta, la clave está en incluir los accesorios adecuados. Añade unas sandalias de tacón alto en un tono que complemente los colores del vestido, como el amarillo o el fucsia, para mantener el equilibrio. Si optas por un calzado y un bolso discretos, lánzate con unos pendientes llamativos. Estos pendientes modelo 'Rosalía' de Lady Ceramic podrían encajar de maravilla para crear un look monocromático. Eso sí, las gafas de sol, este año serán de montura rectangular o alargada, de cat eye, de pantalla, o no serán.