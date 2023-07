Si hablamos de estilo en la piscina, no podemos dejar de dar un repaso al último estilismo de Eugenia Osborne. La influencer se ha convertido en un referente de moda para mchas mujeres y, en la temporada estival, lo es, si cabe, todavía más. La hija de Bertín Osborne nos ha dado una clase magistral de cómo llevar pareo y bikini de una manera elegante en la piscina. Con este look ha demostrado que la elegancia no tiene límites, incluso en un entorno casual. Analizamos su estilismo y te damos algunos tips de moda para incluir el pareo en tus looks más playeros.

La psicóloga está pasando unos días de descanso, primero lo hizo en la playa y, ahora, de vuelta a su hogar, no pierde ni un minuto de sol y piscina. En esta ocasión, Eugenia Osborne ha elegido un total black look para darse un chapuzón en el agua de su piscina privada.Con su elección de un bikini y un pareo a juego de la firma Revolve, Eugenia nos ha convencido, a veces una elección sencilla y clásica nos puede asegurar un estilismo impecable. No obstante, aunque a priori su estilismo fuera sencillo, algunos pequeños detalles hicieron que el look funcionara a la perfección.

Eugenia Osborne ha completado su look de piscina con unas sandalias doradas planas

El diseño de su bikini, de tipo balconette, con tirantes anchos, se adaptaba a su busto como si estuviera hecho a medida. La parte superior con este corte tan favorecedor realzaba su pecho y creaba un escote elegante. El pareo incluía la moda de las aberturas cut out y en lugar de envolver la cintura con una sola pieza de tela, lo hacía, por un lado, cubriendo el talle, algo imprescindible si queremos disimular la tripa; y bajo esta tira, quedaba a la vista una pequeña porción de su vientre que daba paso a una falda translúcida con abertura lateral que mostraba una de sus piernas.

El bikini balconette negro y el pareo cut out elegidos por Eugenia Osborne son una opción versátil que se puede adaptar a diferentes ocasiones durante el verano. Ya sea para tomar el sol en una tumbona o para disfrutar de un cóctel junto a la piscina, este look aporta un toque de glamour.

Además, la elección del color negro permite combinarlo fácilmente con otros accesorios y complementos. Otro de los puntazos de su estilismo fue incluir unas gafas de sol de la firma Prada, con un diseño anguloso que está triunfando. Para poner el broche final, se calzó unas sandalias de tiras doradas que combinaban a las mil maravillas con el resto de prendas.