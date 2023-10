Eugenia Osborne arrasa en Londres con un vestido-peto que es pura tendencia

Eugenia Osborne, conocida por su impecable estilo, ha dejado huella en las calles de Londres con un atuendo que ha capturado la esencia de la moda juvenil y moderna de otoño. Aunque esta talentosa influencer suele mantener un estilo personal muy definido, de vez en cuando se aventura con tendencias contemporáneas que se integran perfectamente en su amplio guardarropa. En su reciente visita a la capital británica, Eugenia ha demostrado que sabe cómo vestir cómoda y con estilo, incluso en los días lluviosos. Analizamos su look y te damos las claves de las tendencias que ha incorporado a continuación.

En esta ocasión, la hija de Bertín Osborne optó por un vestido-peto de la firma True Stories. El vestido, con un toque sueco, minimalista y algo descuidado, se ha convertido en una tendencia destacada de la temporada y encaja a la perfección con el ambiente artístico de Londres. Disponible en la página web de la marca por 149 euros, este vestido es una representación contemporánea de la moda casual de otoño y que te encantará si sueles coquetear con lo comfy.

El vestido-peto, un imprescindible de la temporada

El diseño del vestido cuenta con dos tirantes anchos y un escote cuadrado tanto en la parte delantera como en la trasera. La parte superior de la prenda está confeccionada en algodón, con detalles deshilachados que aportan ese encanto vintage y desgastado. Por otro lado, el bajo de la prenda, con un corte midi, está elaborado en nylon, proporcionando contraste y versatilidad al conjunto.

Una de las ventajas de este vestido tipo peto es su versatilidad a la hora de combinarlo. Eugenia optó por lucir una camiseta de manga larga negra con textura y cuello Perkins debajo del vestido, una elección que resalta la simplicidad y elegancia del conjunto. No obstante, las posibilidades son infinitas: desde una camisa a rayas de colores, hasta un jersey de cuello vuelto; o, incluso, una sudadera para lograr un look más deportivo, especialmente si lo combinamos con zapatillas de estilo gorpcore.

El estilo messy y desenfadado de Eugenia Osborne: pura tendencia

Para darle un toque aún más chic y acorde con el clima londinense, Eugenia Osborne eligió unas botas planas negras adornadas con tachuelas plateadas en el frente de la caña. Este calzado no solo complementa el vestido de manera espectacular, sino que también es una opción perfecta para los días de lluvia en la capital británica.

Eugenia Osborne demostró una vez más su habilidad para elegir los accesorios perfectos para su atuendo. Con el fin de complementar su vestido-peto y sus botas, optó por un bolso mini de tipo bandolera con asa de cadena, también en color negro y adornado con tachuelas. Estos bolsos diminutos se han convertido en una tendencia cada vez más popular entre las celebridades, a pesar de que su tamaño reducido los convierte más en un adorno que en un bolso funcional. Sin embargo, no cabe duda de que aportan un toque divertido a cualquier conjunto.

La elección de Eugenia Osborne de vestir con un estilo messy, algo descuidado, pero minimalista muestra cómo la moda contemporánea sigue abrazando la estética despreocupada y el encanto de lo ajado. El vestido-peto de True Stories es una muestra de que la moda puede ser cómoda y elegante al mismo tiempo, y Eugenia lo ha llevado con gracia. La psicóloga ha demostrado una vez más que no se le escapa una sola tendencia y que es una buenísima coolhunter.

El look beauty de Eugenia Osborne en Londres

En cuanto a su maquillaje y peinado, Eugenia decidió mantener un aspecto natural y desenfadado para acompañar su estilismo informal. Renunció al eyeliner llamativo, a la base de maquillaje y a las pestañas XXL, y optó por una apariencia fresca. Su cabello, recogido en un moño bajo, contribuyó a terminar este look relajado que buscaba lograr.

En resumen, Eugenia Osborne sigue siendo un referente de estilo y elegancia, y su última aparición en Londres con este vestido-peto es un ejemplo perfecto de cómo mantenerse fiel a un estilo personal mientras se abraza con entusiasmo las tendencias de moda más actuales. Con su habilidad para combinar prendas y accesorios. Si estás buscando inspiración para tu guardarropa de otoño, no dudes en tomar nota de su look versátil y moderno. ¡Eugenia Osborne nos deja esta lección de moda que no podemos dejar pasar!