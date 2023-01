Si no tenéis idea de las tendencias en jerséis que arrasarán en 2023 tienes que atender a este artículo. Este año los jerséis de colores vivos, de corte crop, con manga abullonada o manga farol son los que están causando sensación. Por eso, hoy, Eugenia Osborne nos ha mostrado su último look que incorporaba un jersey precioso del que le hemos encontrado una versión muy parecida en Shein. Analizamos su outfit prenda por prenda a continuación.

La hija de Bertín Osborne siempre sabe sorprendernos con un nuevo estilismo. Se nota que la psicóloga tiene buen gusto y que le apasiona la moda, pues cada prenda que cuelga en su armario trae detrás una tendencia. En esta ocasión, la parte superior estaba formada por un jersey color verde caqui con manga farol abullonada con gran volumen y ajustada en la empuñadura. Además, contaba con un cuello perkins, ligeramente subido, pero lo mejor de la prenda era que se ajustaba un poco a la cintura y daba paso a unos volantes en el mismo tejido, a modo de péplum. Este corte tan original está muy en boga y lo hemos encontrado en la fantástica web de Shein, que siempre tiene de todo.

Eugenia Osborne ha combinado su jersey más chic con unos pantalones súper skinny

Si tenemos que criticar algo sería la parte inferior del outfit. ¿Qué sucede? Los pantalones súper skinny han perdido fuelle en los últimos años, ya cada día encontramos menos esta prenda en tiendas y lo cierto es que los hemos sustituido por otros cortes. Olvidaos de ir ajustadísima a la calle, porque lo holgado está de moda. No hace falta que luzcáis todo el día pantalones wide leg o de pata de elefante, pero unos vaqueros rectos, unos jeans culotte o un buen mini flare hubieran encajado con el jersey como dos piezas de un puzzle.

La guinda del look: las botas cowboy de piel de serpiente

Sin embargo, la elección del calzado fue un acierto absoluto. La influencer apostó por unas botas cowboy anchas, con punta afilada y tacón ancho que son la última tendencia en botas. El animal print es uno de los estampados favoritos para decorar estas botas y el de Eugenia era muy sofisticado. La firma detrás de sus botas era Alohas, una célebre marca de zapatos fundada en Hawai en 2015 que no ha dejado de cosechar éxitos. El modelo que llevó la instagramer fue el Mount Indo Brown, con un precio de 306 euros.

¿Cómo podemos completar el look para no pasar frío? Pues muy fácil, una gabardina clásica de corte largo con grandes solapas o un abrigo de piel sintética de estilo furry, ambos son una tendencia de moda que está marcando la temporada de bajas temperaturas. Como el vaquero y el caqui son colores básicos, prueba a integrar un abrigo en color beige o camel, los colores estridentes no encajarán con este look.

Hemos encontrado el hermano gemelo del jersey de Eugenia Osborne en Shein. Está disponible en la web a un precio de 13 euros y hay una gran variedad de colores para elegir: rosa palo, blanco roto, gris y blanco. Esta ganga nos salvará en looks casual que podremos llevar de lunes a domingo. Además nos viene genial para las bajas temperaturas y es una prenda bastante atemporal que tener de fondo de armario.