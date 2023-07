Eugenia Osborne está pasando unos días de vacaciones y nos ha demostrado una vez más que su estilo se adapta a cualquier tipo de ocasión. Durante el verano, es muy común pasar mucho tiempo entre aviones, trenes y autobuses, es por ello que tener a mano un look de viaje perfecto nos puede salvar de las prisas y de los ‘no sé qué ponerme’. La hija de Bertín Osborne se ha enfundado en un precioso vestido de crochet que podremos usar tanto en looks de viaje, como para ir a una cena especial o para ir a la playa. Te contamos todos los detalles sobre la prenda y sobre cómo incorporarla a tu armario de verano.

La influencer ha conquistado a todas sus seguidoras con su última elección de moda: el versátil y elegante vestido de punto de Oysho. Esta prenda está disponible en un precioso tono teja, como el de Eugenia Osborne, y en color blanco más cercana a lo adlib. El vestido presenta un diseño encantador con tirantes, escote redondo y una falda hasta los pies, decorada con pequeños dibujos realizados en punto que aportan un toque delicado y femenino a cualquier outfit.

Eugenia Osborne ha combinado su vestido de Oysho con un maxi bolso personalizado

El vestido de punto se ha convertido en una de las tendencias más populares en la moda actual, y con razón. Su textura y diseño parece completamente artesanal, algo característico del crochet. Esta prenda no tiene límites, la podemos adaptar a cualquier situación. Desde una salida casual de día, hasta una velada más sofisticada, con los accesorios adecuados, puede convertirse en una opción infalible para completar nuestro guardarropa. Además de su elegante caída y su atractivo diseño, el precio de 39,99 euros lo convierte en una opción asequible y estilosa para todas aquellas que deseen lucir un look trendy sin gastar una fortuna.

Una de las ventajas del crochet es que nos ofrece infinitas posibilidades de combinación. La influencer apostó por un maxi bolso en color chocolate con sus iniciales grabadas en el frente. ¿Cómo podemos completar el look? Para un estilo más relajado y casual, podemos combinar el vestido de punto con unas sandalias de cuero en tonos neutros y un sombrero de ala ancha para protegernos del sol con estilo. Para una ocasión más formal, podemos optar por unas sandalias de tacón y unos pendientes largos de tipo cascada en tonos dorados para realzar el encanto del conjunto. Si el color camel no os convence el verano, siempre tenéis la opción de usar el modelo blanco que encaja más con looks ibicencos y sublima nuestro bronceado.

Además, los accesorios son clave para resaltar el encanto del vestido de crochet. Un cinturón delgado en tonos tierra puede ayudar a definir la cintura y a equilibrar nuestra silueta. Una cartera de mano en rafia o cuero, en colores que complementen el vestido, completará el outfit de manera armoniosa y sofisticada. ¡Hazte con él antes de que se agote!