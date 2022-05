No hay ninguna duda del apoyo que la duquesa de Montoro hace a los miembros de su familia cuando emprenden algún proyecto profesional. La hemos visto ya en muchas ocasiones luciendo diseños de The IQ Domecq, la firma de su sobrina política Inés Domecq, también ha mostrado su orgullo de tía con los libros de ilustraciones de su sobrina Brianda Siruela y ahora Eugenia Martínez de Irujo ha elegido un vestido de la diseñadora Clea Fitz-James Stuart, pariente también, aunque en un grado más lejano. No es la primera vez que lleva una prenda firmada por Clea Stuart, pero nos hemos enamorado de este vestido y de la forma tan original que ha tenido de combinarlo.

Con un estilo que nos lleva a recordar al de su madre, la fallecida Duquesa de Alba, Eugenia se maneja como nadie en el boho-chic. Apasionada de los diseños con un toque hippie y también con un aire setentero, hace mezclas insuperables.

Eugenia Martínez de Irujo y su original look, con vestido bolso de crochet y plataformas

Lo acaba de demostrar con este maxi vestido recto de manga larga y cuello a la caja confeccionado en seda y algodón con un toque de lúrex en color marrón tostado con crudo y rosa claro, de Clea Stuart, que ha llevado con un bolso de crochet de Tanganika, uno de los complementos estrella para este verano, y los zapatos negros con plataforma en rosa.

El vestido es un diseño especial, ajeno a las tendencias, y tan versátil que encaja para todo tipo de ocasiones, pero la mala noticia es que ya está agotado en la web de la firma. Casi tanto como el modelo nos encanta la elección que Eugenia ha hecho de los complementos. ¿El resultado? Un look muy divertido y con tanta personalidad como la propia modelo.

Una diseñadora con gran proyección

Clea Fitz-James Stuart nació en Madrid el 5 de agosto de 1977 y es hija de Luis Esteban Fitz-James Stuart, marqués de Valderrábano y primo hermano de Eugenia. En 2018 se atrevió a lanzar su propia firma de ropa, Clea Suart, centrada en el punto y con los vestidos como punto fuerte. Desde entonces algunas de las mujeres con más estilo de nuestro país como Eugenia Silva o Alejandra de Rojas han lucido sus especiales creaciones.

Estudió moda en la Escuela de Diseño en IADE de Madrid y antes de crear su marca trabajó en el departamento creativo de firmas como Hoss Intropia, Zara o El Corte Inglés.

El estilo de la diseñadora encaja a la perfección con el de la duquesa de Montoro: «Diseño pensando en la comodidad de las mujeres. Mis prendas son muy versátiles y mis vestidos, siempre con un punto sofisticado, se pueden llevar por la noche con unos tacones y unos pendientes, o de día con unas zapatillas Converse. Busco llevar la sofisticación a la comodidad», aseguraba en una entrevista. Y precisamente por eso Eugenia Martínez de Irujo la ha convertido en una de sus diseñadoras favoritas.