Eugenia Martínez Irujo sorprende con su estilismo de alta costura plagado de cristales en París

Eugenia Martínez de Irujo ha pasado de recibir a Hilary Clinton en El Palacio de Las Dueñas a estar en el front row de una importante firma en la Paris Fashion Week. La Duquesa de Montoro asistió junto a su marido, Narcís Rebollo, al desfile de la diseñadora Juana Martín en plena la Semana de la Moda de París. La duquesa no lo hizo de cualquier manera, sino enfundada en un vestido de alta costura con un precioso diseño que no dejó a nadie indiferente. Analizamos su look y te damos todos los detalles de este gran evento de moda.

Juana Martín, una talentosa diseñadora cordobesa que lleva en cada puntada el amor por su tierra natal, Andalucía, ha conquistado la París Fashion Week con su desfile. Su colección incorporó de forma innovadora el mimbre, un material que es alma de los pueblos malagueños, aportándole una nueva dimensión a sus diseños de haute couture. Durante su última runway, impresionó con brocados de inspiración sacra, joyería intrincada –como la que mostraba la protagonista de nuestro artículo en la falda– , ricos bordados, tocados que cubrían el rostro y muchas nuevas tendencias. Estos fueron solo algunos de los elementos con los cuales Juana encantó a su audiencia.

El look de Eugenia Martínez de Irujo en la Semana de la Moda de París

Su elección para el evento fue un vestido negro que parecía hecho a medida para ella. La prenda contaba con una parte superior ajustada con mangas largas y cuello cisne. Pero lo que realmente llamó la atención del diseño fue una falda de tres capas con volantes, estaba adornada con majestuosa pedrería que brillaba al compás de sus movimientos, aportando un toque de glamour y sofisticación a su look. El contraste entre el busto ajustado y el vuelo de la increíble falda hizo que Eugenia se viera con una figura espectacular.

Eugenia Martínez de Irujo, siempre la personificación del buen gusto y elegancia, nos dejó una instantánea para recordar frente a la famosa pirámide invertida del Museo Louvre en París. Vistiendo un impresionante atuendo diseñado por Juana Martín, Eugenia, como cualquier otra mujer, no pudo resistirse al encanto de un vestido de alta costura que realmente resaltaba su estilo único. Y para darle un toque más moderno y atrevido, decidió combinarlo con unas botas negras de caña alta y confeccionadas en cuero. Su marido, Narcís Rebollo, siempre presente en sus viajes, la acompañó esta vez con un traje formado por smoking de terciopelo negro y pantalones rectos, un clásico que nunca falla para ir a disfrutar de un desfile.

La casa de Alba y su relación con la moda

La moda y la Casa de Alba han sido inseparables durante más de dos siglos. Eugenia nos recordó que la moda en la Casa de Alba es más que una tradición: es una pasión que se transmite de generación en generación. Desde los tiempos de la emperatriz Eugenia de Montijo hasta nuestros días, la moda ha jugado un papel protagonista en esta familia, como evidencia una fascinante exposición en el Palacio de Lidia de Madrid.

Con solo dar un paseo por las salas de esta exposición en el corazón de Madrid una se puede hacer una idea de que la extensa herencia familiar de la familia no se limita a títulos, tierras e inmuebles. Crecer rodeada de vestidos de diseñadores de renombre como Charles Frederick Worth, Louise Chéruit, Cristóbal Balenciaga, Flora Villareal y Emanuel Ungaro marca y mucho. No nos extraña para nada que la duquesa de Montoro sea una más de las invitadas a disfrutar desde la primera fila las nuevas colecciones de moda.

Así, Eugenia Martínez de Irujo nos ofreció una nueva lección de estilo. Con su presencia en la Semana de la Moda de París, ha demostrado una vez más que comprende a la perfección el delicado arte de vestir bien.