El look más divertido de Eugenia Martínez de Irujo con un guiño torero

Eugenia Martínez de Irujo ha sido durante mucho tiempo un referente de estilo en la escena de la moda española. Casi la totalidad de su armario se caracteriza por estar lleno de prendas que abrazan los estilos boho chic y hippie, dos estilos entre los que nada como pez en el agua y con los que siempre crea looks inequívocamente suyos. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha dado un giro inesperado a su estilo incorporando colores vibrantes y atrevidos en sus looks, creando una nueva dimensión en su ya llamativo vestidor.

En su último look, la Duquesa de Montoro nos sorprendió una vez más con un conjunto que combinaba audaces tendencias de la moda. El guiño al mundo del toreo era casi innegable, y su elección de prendas destacó por su siempre original forma de combinar colores. Las dos piezas principales de su atuendo eran creaciones de la icónica diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, con quien mantiene una estrecha amistad.

Top furry y pantalones súper campana: el último look de Eugenia Martínez de Irujo

La parte superior de su look consistía en un top ajustado de color negro sobre el cual llevaba otro top de estilo furry plagado de plumas en un llamativo amarillo chillón. El uso de prendas de pelo falso o faux fur, plumas o borrego ha regresado con fuerza en las colecciones de moda de finales de 2023, aportando una dosis de extravagancia y textura a los conjuntos.

La parte inferior del atuendo era igualmente llamativa. Eugenia optó por pantalones campana con un bajo extraordinariamente amplio. Estos pantalones, hechos de una tela de denim en color rosa fucsia, en los godets laterales de la pierna la diseñadora había incluido figuras geométricas en tonos rojos, azules y verdes. Esta mezcla de colores siempre han formado parte de la gran mayoría de las colecciones de Ágatha Ruiz de la Prada.

No obstante, la forma de combinar el rosa fucsia y el amarillo, recordaba inmediatamente a un capote de torero. A Eugenia no le es ajena esta referencia; pues, hace pocas semanas, volvió a ponerse 'el mundo por montera' –y por capote– en la inauguración de 'Maestras', la nueva exposición temporal del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid, la aristócrata ya había apostado por esta misma combinación en un vestido sin mangas con falda columna y una lazada roja satinada en la cintura.

El cambio de estilo de Eugenia Martínez de Irujo: el 'color block'

Eugenia Martínez de Irujo tiene una predilección por la creación de estilismos bicolor y coquetea con lo que ahora se llama 'color block'. El color block se refiere a la tendencia de combinar bloques sólidos de colores en un solo atuendo para crear un contraste y hacer que cualquier outfit tome el protagonismo por su paleta cromática. El uso magistral de los colores por parte de Eugenia no solo demuestra su habilidad para adaptarse a las tendencias actuales, sino también su capacidad para incorporar elementos de su estilo en cada elección.

Los accesorios y los looks beauty con los que Eugenia Martínez de Irujo remata sus estilismos

El look bicolor que hoy estrenaba no solo es una muestra del estilo único de la Duquesa de Montoro, sino también una expresión de su versatilidad al combinar elementos dispares con un guiño al folclore español. La hija de la Duquesa de Alba tiene algunas firmas de cabecera que le acompañan allá donde va. En los últimos años, firmas como Teresa Helbig, The IQ Collection o la talentosa e innovadora diseñadora ovetense Celia B han copado su armario con vestidos, faldas y tops con cortes que no pasan desapercibidos para las más fashionistas.

Sus accesorios de estilo hippie que completan sus looks de manera magistral. Bolsos de crochet, cinturones con aires bohemios, collares de cuentas y abalorios, brazaletes rígidos y pendientes coloridos son solo algunos de los complementos que no pueden faltar en sus conjuntos.

La esposa de Narcís Rebollo es además una experta en equilibrar a la perfección sus estilismos con sus looks beauty. Siempre encuentra la manera de complementar sus conjuntos vibrantes y excéntricos con maquillajes naturales. Su melena rubia y lisa es una constante en cualquiera de sus looks, añadiendo un toque de sobriedad a su estilo boho chic.