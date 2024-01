Eugenia Martínez de Irujo desata la locura por este corpiño bordado de inspiración 'boho-chic'

Eugenia Martínez de Irujo nos ha dejado una cosa clara, el corpiño es una de las máximas tendencias que vamos a ver también esta temporada del 2024 y ella misma nos ha dejado una de las mejores formas para llevarlo. La duquesa de Montero, que además es uno de nuestros grandes iconos del estilo 'boho-chic', nos ha demostrado con este modelito que esta es la prenda que necesitamos para cualquiera de las cenas que se nos presenten a lo largo del año, ya sea primavera, verano otoño o invierno y, por supuesto, para arrasar en estilo.

Con tan solo un corpiño, se nos ocurren infinidad de estilismos con esta prenda como protagonista y con los que te vamos a demostrar que no vas a necesitar otra prenda para crear lookazos con poco esfuerzo.

El corpiño de inspiración bohemia de Eugenia Martínez de Irujo

Nos apuntamos este look de Eugenia Martínez de Irujo para una noche de cena. Empezando con sus pantalones oscuros de tiro alto y patrón recto y, por supuesto, su top corpiño estampado. Pero, lo mejor de una prenda como esta, es que cambia radicalmente dependiendo de con qué lo combines. Vaqueros y una blazer negra y tienes otro modelito perfecto. ¿Con una falda de satén? Quedaría de maravilla. Solo hace falta añadirle unos zapatos de salón y ya tienes un estilismo de fiesta para cualquier temporada.

Con este corpiño, Eugenia ha vuelto a apoyar la industria de la moda española haciéndole un pequeño guiño a una de las diseñadoras y embajadoras más importantes de Euskadi, Leyre Doueil. Es una pieza que está confeccionad en un georgette bordado a rayas con una cenefa floral. Uno de sus puntos fuertes es que lleva los hombros descubiertos. Cuenta con cierre frontal con botones joya y un patrón que acentúa ligeramente la cintura.

Se puede comprar a través de ESFascinante, una plataforma de venta online de moda española y complementos que tiene un espacio físico en la madrileña calle del Conde de Aranda (en el número 22). Su precio es de 145 euros.

Cómo combinar el corpiño

El corpiño es una de las prendas que ha conseguido causar furor y lleva de moda varios años. Pero cuál es nuestra sorpresa cuando comprobamos que, por suerte, es una prenda que es muy fácil de combinar y combina con prácticamente todo. Está claro que todo depende de la pieza en sí, pero es muy sencillo a la hora de llevar. Así que hemos recopilado ideas de estilismos sacados de modelitos de las famosas para inspirarte. Te sentirás la más ‘chic’ allá donde vayas.

La estética ‘old money’: la actriz Macarena García apuesta por incorporar un corpiño de estética depurada y elegante que se compone de una pieza en tonos crema. Para añadir un toque de modernidad, incorpora una falda larga asimétrica.

En un look monocromático: Vestir de beige es una de nuestras cartas comodín cuando no tenemos muy claro cómo incorporar una nueva moda. Por eso, si te has comprado un top corpiño en este tono, lo mejor que puedes hacer es combinarlo con unos pantalones de traje a juego. Ana Guerra termina el look con unas sandalias a contraste.

Con pantalones vaqueros: Los corsets se han convertido en una de las mejores prendas para combinar con pantalones vaqueros y unas botas con suela track. Súmale una chaqueta de cuero y añade un toque rebelde al conjunto. Te sentirás como como Irina Shayk.

Con motivos florales para un look ultra femenino. Como cada temporada, especialmente cuando llega la primavera, el estampado de flores vuelve a ser el más deseado y nosotras siempre encontramos la forma de incorporarlo en nuestros modelitos. Este estampado nos tiene enamoradas y nos encanta la idea de enseñar hombros y llevar mangas abullonadas, así que este corset es uno de los más bonitos que hemos visto. Súmale un pantalón vaquero de tiro alto para mantener la estética ‘lady’ pero con un toque causal.