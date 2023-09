La llegada de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid atrae siempre a rostros conocidos a sus desfiles. La reputada diseñadora Teresa Helbig presentó ayer en el IFEMA su última colección de moda. Entre las invitadas al front row de la pasarela se encontraba Eugenia Martínez de Irujo que apareció en el pabellón con un precioso vestido de transparencias. Analizamos su look y las tendencias de temporada que la Duquesa de Montoro tuvo en cuenta para crearlo.

La aristócrata tiene un estilo personal que se suele salir de todos lo esperable. Suele tener en cuenta las nuevas tendencias y las incluye a su modo en sus estilismos que completa siempre con accesorios o calzado que llevan el marchamo de Eugenia. No son pocas las veces que la madre de Tana Rivera ha apostado por esta firma, sin ir más lejos, este verano causó revuelo con su estilismo para asistir a la boda de Tamara Falcó. No obstante, en esta ocasión no hubo pájaros bordados, ni volantes, ni mangas acampanadas. Nada de eso.

Su estilismo estaba formado por un vestido de encaje que era una verdadera joya, no sólo por el arduo trabajo que lleva a sus espaldas, sino por el impoluto diseño. La prenda contaba con un frente de chantilly con cenefas que incluían distintos motivos geométricos, vegetales y florales. Además, tenía el cuello subido, mangas rectas que combinaban este tejido con unos puños de gasa también translúcidos. Se ajustaba perfectamente a su busto y a su talle y daba paso a una falda por las rodillas también repleta de este trabajoso tejido.

Eugenia Martínez de Irujo combina su vestido de encaje con unas botas cowboy

La esposa de Narcís Rebollo se mantuvo en la línea de lo boho chic, el estilo que más define su vestidor. Sin embargo sí que innovó a la hora de escoger calzado. Eugenia tiene una relación muy estrecha con los zapatos de tacón alto, las cuñas y las plataformas y son pocas las veces que se deja ver en zapato plano. Para asistir este desfile sorprendió al escoger unas botas cowboy en color camel con dibujos en la caña a juego con su bolso bandolera de estilo hippie.

El desfile de Teresa Helbig incluía muchas de las tendencias que podíamos adivinar en el vestido de Eugenia: encajes, tonos claros (blanco, crema, beige y ocre), tejidos artesanos, cortes clásicos, transparencias y un toque de western. ¿Te atreves con estas tendencias?