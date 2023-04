Tana Rivera es un mini clon de su madre, tal y como hemos visto en la última aparición que han hecho juntas en la procesión de la Esperanza de Triana. No pueden estar más guapas.

Eugenia Martínez de Irujo es una de las mujeres con más popularidad de nuestro país. La duquesa de Montoro comparte día a día sus eclécticos looks con todas nosotras. La hemos visto con unos divertidos botines tricolor para sumar centímetros con estilo, también en bikini durante su escapada a Colombia, y con atrevidos vestidos hippies de todos los estilos y estampados posibles. Sin embargo, lo que más nos gusta es cuando comparte sus momentos familiares más adorables, algo que hace con bastante frecuencia.

Tana Rivera es la hija que Eugenia tiene en común con Fran Rivera. La relación madre e hija es tan buena que los posados juntas son infinitos. Lo último que habíamos visto de ellas juntas fue durante la recta final de la Feria de Abril del año pasado donde ambas se vestían de gitana y competían en estilo con looks muy parecidos. Ahora, han vuelto a enternecernos con un precioso posado juntas en la procesión de la Esperanza de Triana. En las fotografías, la dos visten casi igual: aunque cada una defiende el outfit a su manera.

Aunque Tana no parece haber heredado de su madre el estilo bohemio a la hora de elegir vestuario, hoy parecía un mini clon de ella. La imágenes que hemos seleccionado en nuestra galería no solo demuestran la buena sintonía que la hija de la Duquesa De Alba tiene con Tana. También, denota cierto parecido estilístico. En las instantáneas se puede ver como juntas, y en una actitud divertida, posan luciendo un conjunto de dos piezas en color negro casi idéntico, que deja claro la similitud entre ellas.

Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera se visten a juego durante la Semana Santa de Triana

Tana Rivera y su madre, Eugenia Martínez de Irujo, han disfrutado de una de las procesiones del Jueves Santo en Triana. Madre e hija ha optado por el color negro. Como podemos ver en la imagen que te hemos dejado sobre estas líneas, Tana alegra el estilismo con una blusa de estilo años 70 estampada de colores y con la mejor de sus sonrisas. La joven ha escogido un look de pantalón de traje sastre; de tiro alto y pierna ancha, y chaqueta de estilo blazer negra. Lo ha completado con unas botas de tacón sensato acabadas en punta.

Por su parte, Eugenia lleva un dos piezas con chaleco en negro con el pantalón a juego. Un diseño que estiliza y es tan formal como un vestido y por eso nos parece una opción perfecta para lucirlo en un acto de estas características. La sobriedad de este tipo de eventos es muy representativa por lo que las famosas no dudan en escogerlo pero, como no podía ser de otra manera, le dan su propio estilo personal. En el caso de la aristócrata, no ha dudado en completar el outfit con unas botas con plataforma XXL y una camiseta con detalles transparentes, pero preservando la discreción al máximo.

Como es habitual, Lourdes Montes, Fran Rivera, Eva González, Genoveva Casanova, Cayetano Martínez de Irujo o Bárbara Mirjan han sido otros de los fieles seguidores de la hermandad Esperanza de Triana. ¡Sigue bajando para ver cómo disfrutan de la procesión y cómo se han vestido para la ocasión!