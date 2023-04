Eugenia Martínez de Irujo ha estrenado una nueva falda de Antik Batik que nos ha dejado completamente ojipláticas. ¡Completamos su look!

Eugenia Martínez de Irujo no nos da tregua. Con la llegada de la primavera sus looks se vuelven tan enérgicos y alegres como ella. Su estilo, cada día más hippie, siempre se ve afectado en esta temporada por una explosión de colores y de motivos boho. Los básicos de su armario siempre giran entorno a las prendas holgadas, frescas y llenas de estampadados florales, bordados y piezas de crochet. En esta ocasión, la duquesa de Montoro ha estrenado una falda que nos ha encantado para usar desde abril hasta septiembre. Analizamos a continuación las piezas clave de su look y lo completamos con algunos accesorios que podrían irle genial. ¡No te pierdas un detalle!

La hija de la Duquesa de Alba es una gran amante de la firma Antik Batik, gusto con el que ha contagiado a su hija Tana Rivera, que también se ha dejado ver con prendas de esta marca en más de una ocasión. La aristócrata no es la única que siente pasión por las prendas de la firma francesa creada por Gabriella Cortese, otras influencers como María Pombo o Tamara Falcó también han apostado por sus originales diseños.

Combina la falda de Eugenia Martínez de Irujo con un crop top de manga corta en los días más calurosos

El look de Eugenia estaba formado por una blusa veraniega de corte cropped con cuello cerrado y mangas abullonadas con empuñadura y bajo elástico. Este tipo de tops son perfectos para crear una silueta más estrecha, pues el volumen en brazos y hombros hace que la cintura se vea notablemente más fina. En la parte inferior, incorporó una falda larga en color naranja vibrante con bordados florales de colores en el frente y con cinturilla ajustada.

Para sus pies, eligió unas preciosas sandalias de estilo griego con monedas en el empeine de la firma Cuchy que encajaban muy bien con el resto del estilismo. El uso de estas flatforms o sandalias planas con plataforma se empezó a extender a finales de 2022 y este año parece que se mantiene la tendencia. No te lo pienses dos veces, si quieres ir cómoda y elegante, incorpora unas sandalias de este estilo en tus looks primaverales. ¡Están muy de moda!